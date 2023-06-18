محافظ قنا يكرم بطل حادث حريق محطة وقود المعنا

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، المواطن فتحي كمال عباس، بطل حادث حريق محطة وقود المعنا ، لما قام به من عمل بطولى فى قيادة سيارة نقل المواد البترولية وإبعادها عن محطة الوقود فور اشتعال النار بها، مما ساهم في تقليل حجم الخسائر وحماية المواطنين والممتلكات الخاصة من كارثة محتملة.

جاء ذلك بحضور حسام حموده، سكرتير عام المحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين.

قال محافظ قنا ، إن المواطن فتحي قام بعمل بطولي من خلال إبعاد خطر السيارة المحترقة عن محطة الوقود وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الأرواح والممتلكات الخاصة.

و أعرب الداودى، عن بالغ شكره وتقديره واعتزازه للمواطن على شجاعته، مؤكداً أن الوطن دائما ما يفخر بأبنائه ومواقفهم المشرفة.

وأضاف محافظ قنا ، أن تكريم مثل هذه النماذج المشرفة، وتسليط الضوء عليها، يسهم في إبراز دورهم في المجتمع، وترسيخ مواقفهم في الأذهان، ليكونوا قدوة يُحتذى بها داخل المجتمع.

من جانبه قدم المواطن فتحي كمال، الشكر لمحافظ قنا علي هذه اللفتة الطيبة، مؤكداً أن ما قام به هو واجب إنساني واجتماعى، وينبغي عل كل مواطن أن يقوم بمثل هذه المواقف الشهمة والفدائية حال تعرضه لها، وهي طبيعة لدي الشعب المصري عموماً.

