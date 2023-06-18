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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. تحويل مستحقات 31 عاملا مصريا غادروا الأردن نهائيا

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد؛ أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تحويل القائمة الـ 129 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 31 عاملاً مصرياً غادروا الأردن نهائيا ،وذلك  استكمالا لما تم تحويله سابقا .

تلقي حسن شحاتة وزير العمل  تقريرا بذلك من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا الاستحقاق.

وناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة العمل ؛وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.


استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا


وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي قائمة بأسماء المستحقين:

 

وزارة العمل تحويل مستحقات 31 عاملا مصريا حسن شحاتة وزير العمل

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