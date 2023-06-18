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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنصورة تستضيف الندوة التعريفية لجائزة التميز الحكومي العربي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استضافت  جامعة المنصورة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية -جامعة الدول العربية ،   الندوة تعريفية الأولى  عن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة والتي أطلقتها المنظمة بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر ادارة الجامعة بقاعة المؤتمرات بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الدكتور عزام حسين إرميلي، مستشار المنظمة المشرف على الجوائز، الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة و رئيس مجموعة القانون والتحكيم والصحة العامة فهد اللنجاوي، رئيس فريق جائزة التميز الحكومي العربي، دولة الإمارات.


و من جامعة المنصورة : الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ورئيس فريق التقدم لجائزة التميز الحكومي العربي، وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة، الدكتور نسرين شلبى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، أعضاء هيئة التدريس وفريق التميز العربي بجامعة المنصورة
ورحب  رئيس جامعة المنصورة بزيارة  الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الوفد المرافق له فى رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا أن جامعة المنصورة اشتهرت بأنها عاصمة الطب بجمهورية مصر العربية، ثم زاد تألقها فأصبحت منارة التحول الرقمي بمصر والعالم العربي، واستمر اجتهاد وإصرار فريق العمل بها إلى أن أصبحت الجامعة الحكومية الوحيدة المعتمدة في مصر من خلال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 


واستعرض رئيس الجامعة نقاط التميز فى القطاعات المختلفة وتقدمها فى التصنيفات العالمية للجامعات  والذى جعلها تحصل على العديد من جوائز التميز فى مسابقات التميز الحكومى من وزارة التعليم العالى ووزارة التخطيط ، ومن هذا المنطلق حرصت الجامعة على المشاركة بقوة وفاعلية في جوائز التميز العربي للدورة الثالثة و هى الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري.


وفي كلمته أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.على أهمية جائزة التميز الحكومي العربي في تعزيز ثقافة التميز الحكومي وخلق فكر قيادي جديد في الوطن العربي يتبنى مبادئ التميز كمنهج عمل وثقافة مؤسسية لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة.


وأشار القحطاني إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي تضم ١٥ فئة وأن الغرض من الجائزة هو تطوير المؤسسات العربية  للأفضل وأن تحقيق أهداف التنمية يتطلب مؤسسات عربية قادرة على التميز بأدائها.


وأوضح مدير عام المنظمة أن هناك عددا كبيرا من المؤسسات من معظم الدول العربية  تشارك في هذه الدورة من الجائزة  وكذالك الأفراد معربا عن تطلعه الى مشاركة جامعة المنصورة  في الجائزة لأن الغرض من هذا الجائزة ومن إطلاقها ورعايتها هو تطوير المؤسسات العربية للأفضل، منوهًا أن تحقيق أهداف التنمية الشاملة يتطلب مؤسسات عربية قادرة وفعالة تستطيع أن تسهم في تحقيق أهداف السياسات العامة لدولنا العربية ومؤسساتنا العربية. 

 
وبين الدكتور ناصر القحطاني أن الجائزة هي وسيلة للتطوير والتحسين  داخل المؤسسات  حيث إنها تقدم معايير وخارطة طريق لتحسين كل مؤسسة عربية تتبنى معاير الجائزة التى تعد بعناية فائقة.
تضمنت فعاليات الندوة الجلسة التعريفية الأولى شرحا عن الجائزة وأهدافها و فئاتها وأساليب التقييم حاضر خلالها  الدكتور عزام حسين إرميلي، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمشرف على الجوائز.
كما تضمنت الجلسة التعريفية الثانية شرحا لأساليب التقييم والمشاركات وكيفية التسجيل على موقع الجائزة  حاضر خلالها  فهد اللنجاوي، رئيس فريق جائزة التميز الحكومي بحضور فريق التميز العربي بجامعة المنصورة 
وتعرف المشاركون في الجلسة التعريفية على أسلوب التقييم للمشاركات والترشيحات في فئات الجائزة بمختلف مستوياتها، كما تم التعريف بأدوار منسقي "جائزة التميز الحكومي العربي" باعتبارهم حلقة الوصل مع فريق إدارة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية،

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الامارات العربيه المتحده الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المنظمة العربية للتنمية الإدارية جائزة التميز الحكومي العربي جمهورية مصر العربية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مركز ضمان الجودة

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