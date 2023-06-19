بقشر البيض والموز.. أصحاب الهمم بدمياط يصنعون سمادا عضويا للأراضي الزراعية|شاهد

استطاعوا أن يشاركوا في مشروع تجاري مفيد ومربح، برغم إعاقتهم إلا أنهم تحدوا الإعاقة واستطاعو صنع سماد عضوي لأرض الزراعية من قشر البيض وقشر الموز وبواقي البن، إنهم مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم بمحافظة دمياط.

سماد عضوى من قشر البيض والموز

التقت “ صدى البلد ” معهم للتعرف على مشروعهم ومراحل المشروع وصولا للمنتج النهائي وهو السماد العضوى.

يقول عبدالله أحد الأطفال المشاركين في المشروع والذي أكد أنه سعيد بمشاركته بالمشروع حيث استطاع هو وزميله استغلال الوقت وأيضا الاستفادة من بواقي البن وقشر الموز وقشر البيض وطحنهم واضافتهم بنسب معينه لتكوين خليط وهو سماد عضوى لارض الزراعية.

انتاج سماد مشروع مربح لذوى الهمم

وأشار إلى أنه قام هو وزملائه ببيع المنتج والحصول على مقابل مادى مماجعله يشعر بأنه يعمل ويدر دخلا له ولأسرته أيضا.

ومن جانبها أشارت أميرة الألفي اخصائي نفسي ومسؤله عن الأطفال وتدريبهم، أنها مسؤله عن تدريب مجموعة من الأطفال من البنين والبنات من ذوى الهمم بدمياط يقومون بصنع العديد من الابتكارات وآخرها صنع السماد العضوى حيث يقومون بعمل مشروع وهو تحويل قشر الموز وقشر البيض وبواقي البن إلى سماد عضوى لأرض الزراعية.

ذوى الهمم يحلمون بمصنع للسماد

وأشارت إلى أنهم بالفعل نجحوا في إنتاج السماد وبعد عمل التجارب العلمية تبين أنه سماد عضوى مفيد جدا لارض وقاموا ببع السماد وتحول مشروعهم إلى مشروع تجاري مربح.

وتابعت أنهم لديهم حلم بالعمل بمصنع للسماد ويكون معتمد على مشروعهم وهو إنتاج السماد من قشر البيض والموز وبواقي البن.