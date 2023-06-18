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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على أسماء طلاب الثانوية الأزهرية المصابين بحادث بأسوان

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

نعرض عبر موقع " صدى البلد " أسماء طلاب الثانوية الأزهرية الـ 15 المصابين فى حادث انقلاب سيارة بأسوان .

وضمت قائمة المصابين كلا من : أحمد حمدى مصطفى ، وصلاح حامد عبدالعزيز ، وحسين أبو الفضل عبدالله ، ومحمود عباس أحمد ، ومحمد على الطيب ، وحسن عبد الوارث الطويل ، ومحمد أحمد محمد ، ومحمود عبد الراضى على ، وعبدالرحمن محمود على ، وعبدالرحمن حسن محمد ، ومصطفى محمود موسى ، ومحمد محمود أبازيد ، وأبازيد محمد على ، ومحمد محمود حسين .

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طلاب

وتنوعت الإصابات فى الطلاب ما بين كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وكان قد تعرض 15 طالبا من طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة أسوان فى حادث تصادم سيارتين على الطريق، وذلك خلال أدائهم امتحانات نهاية العام الدراسى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتى نقل بالقرب من مدخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، ووجه مدير المرفق بالدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الحالات.

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