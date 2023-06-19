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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مصر والإمارات وإيران.. روسيا تدرس اتفاقيات التجارة الحرة مع 5 دول

روسيا
روسيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، أليكسي أوفرشوك، أن روسيا تتوقع أن يتم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قبل نهاية العام. 

وأوضح أوفرشوك في تصريحات لوكالة تاس الروسية على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي: "الآن بالفعل، اقترب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من إبرام اتفاق انشاء منطقة تجارة حرة مع إيران، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى هذه المسألة في المجلس الحكومي الدولي للمنطقة الأوروبية الآسيوية وحصلت على دعم رؤساء الحكومات، لذلك نحن نحرز تقدمًا، والاتفاق يمكن التوقيع عليه في أقرب وقت.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يطور عددًا من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول الأخرى، والتي تجري مفاوضات معها أيضًا.

 

قال أوفرشوك: "نجري محادثات مع مصر والهند وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة. كل هذه الدول صديقة لنا، وهي أسواق متنامية، وبالتالي فإن المركز الاقتصادي للعالم متعدد الأقطاب الجديد يتحرك في اتجاهها على التوالي".

 

ولفت أوفرشوك إلى أنه حتى في المستوي الثنائي بين الدول، فإن المفاوضات حول مناطق التجارة الحرة صعبة للغاية ، وتستغرق سنوات، ميضفا: “حتاج المفاوضون إلى مراعاة الكثير من المصالح المختلفة. وفي حالتنا، تشارك مصالح جميع الدول الأعضاء الـ 5 في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي "روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان" وأعمالهم والمستهلكين هنا. كل هذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار من قبل مفاوضينا. هذه عملية معقدة".

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