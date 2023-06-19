بشرى لعشاقه| الصيف يبدأ بعد غد بأطول نهار في السنة.. والشمس تشرق منتصف الليل

البحوث الفلكية:

يوم الأربعاء القادم سوف يكون أطول نهار في العام

فصل الصيف هذا العام يستمر 93 يوما و17 ساعة و13 دقيقة

الشمس لن تشرق علي تلك المناطق في يوم الأربعاء القادم

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فى مصر فلكيآ عندما يحدث الانقلاب الصيفى، تشهد حالة الطقس في مصر ارتفاعات في درجات الحرارة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، إيذانا باقتراب فصل الصيف.

وبدأ العد التنازلي لـ بداية فصل الصيف 2023، وبدأ الجميع من محبي فصل الصيف والباحثين عن قضاء إجازة والاستمتاع في أجواء المصيف في السؤال عن متى مواعيد بداية فصل الصيف.

ويفصلنا عن فصل الصيف يومان على انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يتبقى أقل من يومين ويبدأ فصل الصيف رسميًا.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه يحدث الانقلاب الصيفي يوم الاربعاء الموافق 21 يونيو،حيث أن فصل الربيع قد بدأ يوم الاثنين 20 مارس واستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، وعلى هذا فإن بداية الصيف ستكون من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023.

وأضاف تادرس أن في يوم الانقلاب الصيفي يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة)، إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار ، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

واوضح استاذ الفلك أن يوم الانقلاب الصيفي يعتبر هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا)، كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وأكد رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، انه عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس .

بينما قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م، يحدث عند الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي، يوم الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.

ومن جهته، قال الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس، إن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان 23 درجة ونصف شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي)؛ فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

وفي يوم الانقلاب الصيفي 21 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم بالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض 47 درجة وخط عرض 66 درجة يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة "الليالي البيضاء" (white nights)، وفي هذا اليوم أيضاً لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية عند خط عرض 66 درجة فأكثر شمالاً ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل Midnight sun)) وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية خط عرض 66 درجة فأكثر جنوباً فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوي.