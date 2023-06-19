وزير التنمية المحلية ومحافظا كفر الشيخ والغربية يتفقدون المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية صباح اليوم يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك في إطار زيارة الوزير للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية .

جاء ذلك بحضور، عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والقيادات التنفيذية للمحافظة.

واطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، واطمأن على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها لتحقيق رضاهم على الخدمات المقدمة من الإدارة المحلية ، وأشاد وزير التنمية المحلية بالطفرة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الأخيرة في إطار تحديث وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدمية .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المستمر لخدمات المواطنين بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظات بما يسهم في سرعة وجودة وتبسيط الإجراءات والخدمات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيراً إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي .



كما حرص وزير التنمية المحلية ، على الاطمئنان سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي .

وفي السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة واللواء جمال نور الدين الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ ، حيث استمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلي شرح حول الموقف التنفيذي لإنشاء مقر الشبكة الوطنية الموحدة والذي سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها الوزارات والهيئات المعنية ودواوين المحافظات كما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة .

ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع القومي في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة ، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.





ومن جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 13 مركز تكونولوجي، لتقديم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالاضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص " محلات واشغالات، واعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل "، وطلب توصيل مرافق" كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحلات الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كافة سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

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