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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فصل الصيف هذا العام يستمر 93 يوما و17 ساعة

الصيف
الصيف

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه يحدث الانقلاب الصيفي يوم الاربعاء الموافق 21 يونيو،حيث أن  فصل الربيع قد بدأ يوم الاثنين 20 مارس واستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، وعلى هذا فإن  بداية الصيف ستكون من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023،  ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.

واضاف تادرس أن في يوم الانقلاب الصيفي يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة)، إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار ، فتكون أشعتها عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

 ذروة فصل الصيف لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة

واوضح استاذ الفلك أن يوم الانقلاب الصيفي يعتبر هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا)، كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

وأكد رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، انه عندما نقول ذروة فصل الصيف فهذا لا يعنى أبدا أنه أحر يوم في السنة، لأن سخونة الجو وبرودته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وكلها أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في مدارها حول الشمس .

الصيف فصل الصيف الصيفي ذروة فصل الصيف فلكيا أطول نهار في السنة

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