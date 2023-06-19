السجن المشدد 15 عاما لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم المتهم "ع.ع.ح"، بالسجن 15 عاما غيابيا ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 200 ألف جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض الله، والمستشار إيهاب سلامة شاهين، وسكرتير المحكمة حسني محمد عبد الحليم.

وبدأت وقائع القضية رقم 1187 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب ، بضبط مواد مخدرة بحوزة المتهم بدائرة القسم.

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، إلي قيام المتهم " ع.ع.ح" عاطل ، بالاتجار في المواد المخدرة ، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار ، ونفاذا للقرار انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده بالطريق العام ، فابصرته حاملا كيس بلاستيكي اسود ، وما أن شرعت في ضبطه حتي فطن المتهم لهم ، وقام بالعدو محاولا الفرار ، فتعثرت قدمه وسقط وما كان يحمله أرضا الا أنه تمكن من النهوض مسرعا ،وفر هاربا تاركا الكيس البلاستيكي الذي بفضه تبين احتوائه علي عدد 2 قطعة متحجرتين لمخدر الهيروين ، وتحرر محضر بالواقعة ،

ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.