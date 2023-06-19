دون إصابات.. السيطرة على حريق اندلع بسوق المندرة في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بسوق المندرة شرقي الإسكندرية دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.



وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة والحماية المدنية حول وجود حريق بمنطقة سوق المندرة.



وعلى الفور توجهت رجال مباحث قسم المنتزه ثان وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ اللازم والسيطرة على الحريق.



وكشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق هو وجود ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة ومعرفة جميع ملابسات الحريق.