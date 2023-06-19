ورشة عمل حول جراحة الوجه والفكين بمديرية الصحة في الإسكندرية

أقيم خلال قافلة مؤسسة الابتسامة -مصر، ورشة عمل عن جراحة الوجه والفكين بعنوان ( Naso Alveolar Molding (NAM) على مدار يومين بمستشفى رأس التين العام و مركز أبحاث الأسنان و قد قام بالتدريب الدكتور روبرتو باز والدكتور بيدرو سانتياجو.

وقال الدكتور أشرف سليم مدير إدارة الأسنان أن ورشة العمل قد استمرت لمدة يومين و اشتملت على جزء نظري و جزء عملي بحضور أطباء الأسنان من مستشفيات رأس التين العام واطفال الرمل و مركز أبحاث الأسنان بسموحة .

واكتسب الحضور خلال ورشة العمل مهارات و خبرات جديدة لتطبيقها في أماكن عملهم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.