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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل حول جراحة الوجه والفكين بمديرية الصحة في الإسكندرية

دورة تدريبية بمديرية
دورة تدريبية بمديرية الصحة بالإسكندرية

أقيم خلال قافلة مؤسسة الابتسامة -مصر، ورشة عمل عن جراحة الوجه والفكين بعنوان ( Naso Alveolar Molding (NAM) على مدار يومين بمستشفى رأس التين العام و مركز أبحاث الأسنان و قد قام بالتدريب الدكتور روبرتو باز والدكتور بيدرو سانتياجو.

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وقال الدكتور أشرف سليم مدير إدارة الأسنان أن ورشة العمل قد استمرت لمدة يومين و اشتملت على جزء نظري و جزء عملي بحضور أطباء الأسنان من مستشفيات رأس التين العام واطفال الرمل و مركز أبحاث الأسنان بسموحة .

واكتسب الحضور خلال ورشة العمل مهارات و خبرات جديدة لتطبيقها في أماكن عملهم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

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