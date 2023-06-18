مكتبة الإسكندرية تحصد جوائز المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية

قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية إن مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي، نجح في حصد أربع جوائز في المهرجان الدولي السادس لأفلام القباب الفلكية، المنعقد هذا العام في روسيا بمدينة ياروسلافل في قبة (فالنتينا تريشكوفا) أول رائدة فضاء في العالم وذلك بمناسبة مرور ٦٠ على ذكرى ارتيادها الفضاء عام 1963.

تفاصيل المهرجان الدولي السادس لافلام القباب الفلكية

أقيم المهرجان تحت رعاية الاتحاد الدولي للقباب الفلكية والرابطة الاسيوية للقباب الفلكية، وشاركت فيه ١٤ دولة بإجمالي 32 فيلم منها 4 أفلام قصيرة (أقل من 15 دقيقة)، و7 أفلام حية تفاعلية مع الجمهور، و21 فيلم قبة طويل.

وحصدت المكتبة جائزة المركز الأول في فئة الأفلام الحية عن فيلم "السماء بعيون عربية" للدكتور عمر فكري؛ رئيس قسم مسرح القبة السماوية، وحصد نفس الفيلم جائزة الجمهور لأحسن فيلم في المهرجان، كما حصد فيلم "عقل مضيء" المركز الثالث، بالإضافة إلى جائزة أحسن فيلم كارتون تعليمي لفيلم "المهمة" مناصفة مع فيلم آخر.