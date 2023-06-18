إكسسوارات الحلي وتدوير الخيوط في ورش لقصور الثقافة بالإسكان البديل بأهالينا

شهد مركز شباب أهالينا بمدينة السلام، أمس، عددا من الفعاليات التي قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لاهالى منطقة أهالينا، استمرارا للبرنامج الثقافي المكثف لقصور الثقافة بمناطق ومدن الإسكان البديل.

فعاليات الورش الفنية

من الفعاليات ورش فنية للأطفال فى مجال الخزف، نفذتها المدربه نبيلة حسن لتدريب الأطفال على كيفية النحت واستخدام خامة الطين الأسواني للتشكيل والنحت لإنتاج أعمال خزفية مميزة، والتى من الممكن استخدام تلك الحرفة كمصدر دخل الأسرة.

بينما نفذت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ورشة أشغال يدوية في مجال الحلي والإكسسوارات للمدربة سعاد مهدى لتدريب على كيفية عمل اكسسوارات وحلى من الخرز الملون المغزول بالاسلاك البلاستيك، كما نفذت إدارة المرأة ورشة "أشغال عجائن السيراميك" قامت خلالها المدربة شيرين عفيفي بتعريف السيدات على مكونات عجينة السيراميك والنسب المطلوبة للعجينة والألوان المستخدمة للتلوين وكيفية التشكيل والقوالب المستخدمة وكيفية توظيفها مع شرح لأماكن شراء الخامات وتفادى الأخطاء التي يمكن حدوثها أثناء التشكيل وكيفية تسعير وتسويق المنتج.

كما قدمت ورشة بعنوان "تصميم وتنفيذ إكسسوار وحلي" وتم خلالها التعريف بأنواع المعادن والخرز والأحجار المستخدمة في الإكسسوار والحلي، وكيفية استخدام خامات بسيطة في تصميم وتنفيذ الأساور بكل أشكالها، بجانب التدريب على عمل عقد من الخرز الملون والفواصل وعمل أساور باستخدام الاستيك والأحجار والدلايات، بالإضافة إلى تقفيل جميع قطع الإكسسوار المنفذة وتشطيبها، وأخيرا شرح الخامات للمتدربات كافة، وأماكن الشراء وكيفية التسعير والتسويق وتغليف المنتج، والورشة تدريب مرفت حامد.

وضمن الفعاليات أقيمت ورشة بعنوان "إعادة تدوير الخيوط" وتم تعريف الرواد بأنواع الخيوط المستخدمة وأنواع الغرز بداية من السلسلة وعمل إكسسوارات من الخيوط وشرح عن كيفية تسعير وتسويق المنتج تدريب مشيرة نجيب.

أقيمت الفعاليات بحضور الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على البرنامج الثقافي لهيئة قصور الثقافة بمناطق الإسكان البديل، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي إطار تكثيف برامج قصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة دعما للعدالة الثقافية والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.