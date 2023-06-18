عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى تنصيبه.. كيف استغل محمد علي كارثة أطفال الشوارع لبناء مصر

محمد علي باشا
محمد علي باشا

يصادف اليوم ذكرى تنصيب محمد علي باشا واليًا على مصر وذلك عام 1805م، بعد ثورة الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا، وكان ذلك بداية عصر مصر الحديثة وبناء دولة قوية متحضرة.

كيف حول محمد علي باشا أطفال الشوارع الى آلة لبناء مصر الحديثة؟

كان أطفال الشوارع بالنسبة لمحمد علي باشا كارثة ، كان عددهم حوالي 300 الف مشرد في شوارع مصر من الاسكندرية الى أسوان . أدرك ان هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها .
لكن محمد علي لم يهدأ له بال حتى قرر اعتقالهم جميعا و وضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي انشأها في اسوان و ظلوا بها ثلاث سنوات او يزيد .

txt

انطلاق الدورة الـ6 للملتقى العربى للكاريكاتير.. والشيخ الشعراوى شخصية العام

txt

الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله لـ صدى البلد: لم أتوقع الفوز

امر محمد علي سليمان باشا الفرنساوي بأن يأتي بأعظم المدرسين و المدربين الفرنسيين في شتى العلوم و المهن و الحرف اليدوية ليدربوا هؤلاء المشردين و بالفعل نجحت تجربة محمد علي و بعد ثلاث سنوات تخرج لمصر براعم علماء و مدرسون وأطباء و ايضا الصناع المهرة الذين يجيدون الحرف و الصناعات و يجيدون اللغة الفرنسية و العربية ولغات أخرى أيضا..

واستعان محمد علي بنوابغهم في بناء الدولة المصرية و أرسل الباقين كخبراء لدول أخرى مطلة على البحر المتوسط و التي تفتقر لتلك الحرف.

جدير بالذكر أن المتفوقين منهم أرسلوا فى بعثات للخارج على نفقة الدولة  لطلب المزيد من العلم لكى يعودوا به لوطنهم و يعملوا على رفعته و تقدمه فى شتى المجالات .

هكذا كان يفكر محمد علي باشا كيف تصنع من كارثة نهضة و بناء و انتاج فدولة متحضرة بل أمبراطورية وقتها كان يهابها الكل، فقد أحتلت جيوشه يوما جنوب تركيا و فرض سيطرته على الشام كله و الحجاز فكان ابنه ابراهيم باشا واليا على مكة و المدينة و الشام كله من اول فلسطين و حتى الأردن حاليا قبل ان تكون هناك أردن من الأساس .

وكان فى وقت ما يقال عن البحر المتوسط ، إنه بحيرة مصرية لسيطرة الأسطول المصرى عليه بكامله.

محمد علي الدولة المصرية بناء الدولة المصرية بناء مصر الحديثة خورشيد باشا سليمان باشا الفرنساوي محمد علي باشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

موضوعات متعلقة

في ذكرى 30 يونيو| سمير الفيل: الإخوان حاولوا طمس معالم الثقافة الوطنية..خاص

قصور الثقافة تقدم ورشا مجانية في أساليب الكتابة وفنون الخط بدار كتب طنطا

تعرف على نص بيان جمال عبدالناصر يوم توقيع إتفاقية الجلاء

انطلاق الدورة الـ6 للملتقى العربى للكاريكاتير.. والشيخ الشعراوى شخصية العام

الفائز بجائزة يحيى الطاهر عبدالله لـ صدى البلد: لم أتوقع الفوز

مجموعة كورسات متنوعة من الـ"القومي لثقافة الطفل" ضمن برنامج "أحلى إجازة"

"سيف خشبي".. عرض مسرحي لفرقة قصر ثقافة كفر سعد بدمياط

اللحن في قراءة القرآن سبب وجود مصحف عثمان بن عفان| تفاصيل

ترشيحاتنا

زلزال عنيف يضرب مملكة تونجا .. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي: نواصل تطوير التعاون مع مصر في مجالي الأمن والدفاع

دولة إسلامية كبرى تعلن الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

بشائر العيد.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الأرز في الأسواق

1060 جنيهاً للسهم.. لماذا أوقفت البورصة التداول اليوم على أسهم عز الدخيلة؟

دمر دبابات الغرب.. الكشف عن سلاح روسي فتاك في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ