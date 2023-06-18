في ذكرى تنصيبه.. كيف استغل محمد علي كارثة أطفال الشوارع لبناء مصر

يصادف اليوم ذكرى تنصيب محمد علي باشا واليًا على مصر وذلك عام 1805م، بعد ثورة الشعب والعلماء على الوالي العثماني خورشيد باشا، وكان ذلك بداية عصر مصر الحديثة وبناء دولة قوية متحضرة.

كيف حول محمد علي باشا أطفال الشوارع الى آلة لبناء مصر الحديثة؟

كان أطفال الشوارع بالنسبة لمحمد علي باشا كارثة ، كان عددهم حوالي 300 الف مشرد في شوارع مصر من الاسكندرية الى أسوان . أدرك ان هؤلاء سيكونون السبب في انهيار الدولة المصرية العظمى التي يحلم بها .

لكن محمد علي لم يهدأ له بال حتى قرر اعتقالهم جميعا و وضعهم في معسكر بالصحراء بالقرب من الكلية الحربية التي انشأها في اسوان و ظلوا بها ثلاث سنوات او يزيد .

امر محمد علي سليمان باشا الفرنساوي بأن يأتي بأعظم المدرسين و المدربين الفرنسيين في شتى العلوم و المهن و الحرف اليدوية ليدربوا هؤلاء المشردين و بالفعل نجحت تجربة محمد علي و بعد ثلاث سنوات تخرج لمصر براعم علماء و مدرسون وأطباء و ايضا الصناع المهرة الذين يجيدون الحرف و الصناعات و يجيدون اللغة الفرنسية و العربية ولغات أخرى أيضا..

واستعان محمد علي بنوابغهم في بناء الدولة المصرية و أرسل الباقين كخبراء لدول أخرى مطلة على البحر المتوسط و التي تفتقر لتلك الحرف.

جدير بالذكر أن المتفوقين منهم أرسلوا فى بعثات للخارج على نفقة الدولة لطلب المزيد من العلم لكى يعودوا به لوطنهم و يعملوا على رفعته و تقدمه فى شتى المجالات .

هكذا كان يفكر محمد علي باشا كيف تصنع من كارثة نهضة و بناء و انتاج فدولة متحضرة بل أمبراطورية وقتها كان يهابها الكل، فقد أحتلت جيوشه يوما جنوب تركيا و فرض سيطرته على الشام كله و الحجاز فكان ابنه ابراهيم باشا واليا على مكة و المدينة و الشام كله من اول فلسطين و حتى الأردن حاليا قبل ان تكون هناك أردن من الأساس .

وكان فى وقت ما يقال عن البحر المتوسط ، إنه بحيرة مصرية لسيطرة الأسطول المصرى عليه بكامله.