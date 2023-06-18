أعلن الكاتب شعبان يوسف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وفاة الكاتب المسرحي والروائي محمد أبو العلا السلاموني.

وكتب معلقًا على فيسبوك:" فقدت الحركة المسرحية كاتبا عظيما، وأحد الأعمدة الكبار، محمد أبوالعلا السلامونى وداعا أيها الجميل والنبيل فى كل تجلياته الإبداعية والانسانية".

محطات في حياة محمد أبوالعلا السلاموني

وُلد محمد أبو العلا السلاموني في محافظة دمياط في 3 يناير 1941. تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968. عمل كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل كعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة. مثلت مسرحيته مآذن المحروسة إخراج سعد أردش المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربي سنة 1984. كما مثلت مسرحيته الثأر ورحلة العذاب إخراج عبد الرحيم الزرقاني المسرح المصرى فى مهرجان جرش بالأردن سنة 1986. ومسرحيتيه رجل في القلعة، الصعود للقلعة إخراج ناصر عبد المنعم المسرح المصري في مهرجان ربيع المسرح بالمغرب 1994. مثلت مسرحيته ديوان البقر إخراج كرم مطاوع المسرح المصرى فى مهرجان قرطاج الدولي بتونس سنة 1995

كما كتب للدراما التليفزيونية مسلسلات منها: البحيرات المرة، الحب فى عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، قصة مدينة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، اللص والكلاب، كاميليا والملك، نسر الشرق.