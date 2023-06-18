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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى 30 يونيو| سمير الفيل: الإخوان حاولوا طمس معالم الثقافة الوطنية..خاص

سمير الفيل
سمير الفيل

خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين، حاولت الجماعة السيطرة على الدولة المصرية، إذ كانت هناك محاولات لأخونة الثقافة المصرية، لكن تبنى والمثقفوت وقتها موقفًا معارضًا لمواجهة محاولات أخونة الثقافة المصرية.

الكاتب الكبير سمير الفيل تحدث لـ صدى البلد وقال: مع تصاعد محاولة أخونة الدولة المصرية ، والاستماتة في تقديم وجهة نظر واحدة، ذات طابع رجعي، استاتيكي ، نفعي ،  بدأ الكتاب والفنانون في التحرك.

وتابع: فقد كانت هناك حملة توقيعات بين الكتاب والفنانين في كافة التجمعات الثقافية ، مما هيأ الأجواء للرفض الشامل لسياسة أخونة الدولة وطمس معالم الثقافة الوطنية ، لذلك قمت نيابة عن المجموعة المثقفة بالمشاركة مع الزميلين حلمي ياسين، ومحمد علوش ،  بصياغة بيان وقتها وتمت الموافقة عليه، وقد أرسل إلى القاهرة لأكثر من منبر إعلامي لنشره وقتها.

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 أدباء دمياط

 

وجاء نص البيان كالآتي : الأدباء الموقعون على هذا البيان ، يرون أن الثقافة المصرية بحاجة إلى ترتيب الأولويات، ولديهم حدس قوي بوجود مخطط سياسي يحاول طمس ملامح الشخصية الوطنية التي أرساها جيل عظيم من أجيال المبدعين والفنانين والموسيقين والبناة العظام، هناك رغبة مستميتة في تجريف التربة الثقافية بنزوعها القومي والوطني بما تحمله من علامات التحديث ، والنظر بقوة نحو المستقبل ، دون أن تشدنا عوائق أو قوى معطلة نحو الماضي .

يشدد الموقعون على هذا البيان ، على أهمية التعددية والتنوع وإطلاق حرية الفكر والتعبير والاعتقاد يرغبون في أن تظل مصر مهتمة بالفن والإبداع الأصيل، وهو ما يعني ضمنيا الوقوف في خندق الكتابة الجادة والفن الراقي مع الاصطفاف إلى جانب الطبقات الشعبية التي حرمت طويلا من فرص ثقافية حقيقية، هذا المسعى منعا للانزلاق في هوة الفقر والجهل والتخلف، إذ أن الفعل الثقافي الأصيل هو ثورة بحق على القهر والذل والاستكانة.

يطالب الأدباء بالحرص على دعم الإبداع الأدبي ، وعدم إغلاق المنابر الثقافية المستنيرة ، ومنع توظيف الكوادر السياسية الفاقدة لأي روح إبداعية في دوائر اتخاذ القرار . كما يهيبون بالمثقفين في أنحاء الوطن كي يلتفوا حول قضايا وطنية حقيقية ، ورفض كل الدعاوي المتشددة التي تحارب الإبداع أو تعطله أو تعرقله . 

لذلك نعلن رفضنا المطلق لكل مسعى سياسي يهدف إلى السيطرة على الحالة الإبداعية المصرية بتاريخها العظيم ، وإرثها الرصين.

إن الإبداع بطبعه ثورة في الفعل والخيال والحركة ، الأمر الذي بموجبه تنطلق كل كتابة جسورة أو فنون أصيلة، متسلحة بالوعي والقيمة والجمال.

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هيمنة القوى الرجعية

 

وأضاف البيان: نحن نرفض هيمنة القوى الرجعية الظلامية على أنساق فكرية وجمالية تتطلع بقوة نحو آفاق مجتمع ديمقراطي أصيل ، تسوده العدالة الاجتماعية ، والمساواة ، والمدنية..

الموقعون على البيان:

سمير الفيل . شاعر وقاص .

حلمي ياسين. قاص وصحافي.

تقى المرسي . شاعرة.

فجر صقر . قاصة وصحفية .

محمد سامي البوهي .روائي وصحافي .

محمد شرف. شاعر.

محسن يونس . روائي وقاص.

يوسف بدر . كاتب.

محمد شمخ. قاص .

د. عيد صالح . شاعر.

حسام وفا . شاعرعامية.

حسن المالح . شاعرعامية.

أحلام شحاتة . شاعرة وصحفية.

نورة بركة . قاصة.

أحمد حلية.سيناريست

ناهد درغام. قاصة.

محمد الشطوري .مسرحي .

محمد توفيق لبن.شاعر.

ماجدى البسيونى . رئيس تحرير جريدة العربى .

محمد شميس . ديكورمسرحي . وحاليا مدير مشاريع بالكويت .

سيف بدوي . شاعر.

محمد عبد المنعم إبراهيم . وكيل الوزارة، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي الاسبق.

رياض المندراوي .شاعر ، يعمل بالسودان.

الدكتور مصطفى نورالدين عطية .. باحث ، يعيش في فرنسا..

محمد فتحي عبدالمنعم. ناثر.

أيمن مصطفى الأسمر.قاص وروائي.

خالد البراوي . شاعر.

يسريه سيد أخمد القواص . مثقفة .

رشا عبد المنعم عبادة . كاتبة .

ناصر العزبي . كاتب مسرحي .

محمد بربر . صحافي.

فكري داود  . قاص وروائي .

أحمد منصور الخطيب . شاعر.

ممدوح كيرة. شاعر من فارسكور.

سامح الحسيني عمر. شاعر.

توفيق فودة. موسيقار. 

أنيس البياع. شاعر .

إيمان أبو عوض . كاتبة.

هشام عبدالصمد. قاص .

أمل البرمبالي . شاعرة.

محمد مختار  . قاص .

أنجي البرش . قاصة.

أحمد منصور . قاص .

ميادة حبيب . شاعرة.

إبراهيم عوض . شاعر.

نجلاء سلامة. شاعرة.

أشرف الخريبي . قاص وباحث.

طاهر أبو حطب . مسرحي .

عكاشة فهيم . كاتب .

محمد الزيني . شاعر عامية.

عزت عبدالله. شاعر.

أحمد راضي اللاوندي  . شاعر .

طاهر السقا . كاتب وفنان تشكيلي .

الدكتور محمد الشافعي . فنان تشكيلي . 

السيد عامر. شاعر.

صلاح بدران. شاعر.

أحمد فوزي . شاعر.

محمد الزهداني . شاعر.

سامي حسين . شاعر.

أبو الخير أبو الخير بدر. شاعر.

فوزي سراج. مخرج مسرحي

الدسوقي البدحي . قاص .

محمد أبوالعلا السلاموني . كاتب مسرحي .

نادر مصطفى عبدالفتاح. ممثل ومخرج مسرحي .

ماهر دياب . شاعر.

محمد الحمامي . صحفي بجريدة " التحرير".

ضاحي عبدالسلام. شاعر.

داليا زكريا. فنانة تشكيلية.

وفاء مطاوع. شاعرة وصحافية.

سهير الحبشي . فنانة تشكيلية.

فاروق شوشة. شاعر.

أمجد الغباشي . شاعر

وقد تولى السيناريست أحمد حلبة إلقاء هذا البيان في الندوة التي عقدت بمقر وزارة الثقافة ، نيابة عن الموقعين . وأتذكر أن هذا البيان قد قمنا بنشره في عدة مواقع الكترونية ، وورقية . وقد أحدث أصداء واسعة وعلى هديه بدأت مواقع ثقافية اخرى في إصدار بيانات مماثلة.

سمير الفيل الإخوان أخونة الدولة الثقافة المصرية الثقافة الوطنية الدولة المصرية الكاتب سمير الفيل

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