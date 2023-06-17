مجموعة كورسات متنوعة من الـ"القومي لثقافة الطفل" ضمن برنامج "أحلى إجازة"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف مجموعة كبيرة من الكورسات والورش الفنية المتخصصة والمتنوعة بين الفنية والأدبية وورش التنمية البشرية وورش التمثيل، وذلك بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، والحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، يقدم الكورسات مجموعة من الفنانين والمتخصصين في مجالات الكورسات المختلفة، ويتم الاشتراك في الكورسات بأسبقية الحجز عن طريق موقع المركز القومي لثقافة الطفل "عيالنا" على الانترنت، بعد ملء استمارة التسجيل.

ومن الكورسات التي يقدمها المركز القومي لثقافة الطفل بمقره بمدينة الفنون بالهرم الآتي:

•كورس "الحرفي الصغير".

•كورس "الإميجرومي".

•كورس "التطريز".

•كورس "النحت".

•كورس "أنا رسام".

•كورس "تعليم مبادئ الألوان المائية".

•كورس "اصنع مسرحك بنفسك".

•كورس "فن الكتابة".

•كورس "احم جسدك".

•كورس "أنا براند".

•كورس "مبادئ أسس التصميم".

•كورس "مصر ترسم".



كما يقدم المركز القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية للأطفال بشارع قدري بالسيدة زينب مجموعة من الكورسات منها:

•كورس "تعليم فن الأراجوز".

•كورس "تعليم خيال الظل".

•كورس "تعليم التمثيل".

•كورس" عرائس الماريونت".

•كورس "عرائس المسرح الأسود".

•كورس "البانتومايم".

•كورس "الفنون الاستعراضية".

•كورس "مصر ترسم".

لينك موقع عيالنا للاطلاع على الكورسات كافة

https://enccc.org/