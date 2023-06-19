صرف صحي الإسكندرية: تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة جرين بلازا

اعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة رفع وشبكة جرين بلازا، وذلك بعد اجتيازها التفتيش على جميع الأقسام للتأكد من استيفائها جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.

واضاف، ان حصول المحطة التي تعمل بطاقة تصميمية 32 ألف م3/يوم على شهادة TSM جاء عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب وتأكدهم من استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامةTSM والتى تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة.

ووجه الشكر لجميع العاملين على الأداء المتميز وحثهم علي الحفاظ علي الحالة الفنية للمحطات مؤكدًا تأهيل باقي المحطات للحصول على الشهادة والاستمرار علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .