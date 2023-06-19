بايك وشيري| 5 سيارات صينية 2023 أقل من 1.5 مليون جنيه

يتنافس مصنعي السيارات عالميا علي التواجد في سوق السيارات المصري ، وذلك لأهميته الاستراتيجية بالمنطقة العربية، وذلك أدي الي توافر عدد غير محدود من السيارات الجديدة بمختلف فئاتها، خصوصا من فئة السيارات الـ SUV الصينية ، التي تتميز باحتوائها علي تكنولوجيات حديثة تتماشي مع أسعار بيها بالأسواق .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات صينية موديل 2023 لا تزيد أسعارهم عن مليون ونص منها سيارة بايك X7، وجيلي اوكافانجو، وبيستون T55 :

1- دونج فنج فينوتشيا ستار



تستخدم سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج قوة 190 حصان، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، وتستهلك من الوقود 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقود سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار الي 60 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.9 ثانية، وتخرج عزم دوران 260 نيوتن/متر.

دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023

تتوافر سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة سعرها 995 ألف جنيه .

2- شيرى تيجو 8 برو

تنتج سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 قوة 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم سيارة شيري تيجو 8 برو الـ SUV ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج عزم دوران 290 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 51 لتر .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2023

تأتي سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها إلي مليون و 35 ألف جنيه .

3- جيلي اوكافانجو

تستهلك سيارة جيلي اوكافانجو الـ SUV من الوقود 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتخرج قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11 ثانية .

جيلي اوكافانجو الـ SUV

سعر سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي مليون و 150 ألف جنيه ، للفئة الوحيدة المتوافرة بمصر .

4- بيستون T55

تستمد سيارة بيستون T55 الـ SUV موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصان، وتصل سرعة سيارة بيستون T55 القصوى الي 190 كم/ساعة، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة DSG مكون من 7 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 258 نيوتن/متر.

بيستون T55 الـ SUV موديل 2023

الفئة الأولي سعرها مليون و 39 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثالثة سعرها مليون و 175 ألف جنيه .

5- بايك X7

تنتج سيارة بايك X7 موديل 2023 عزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 187 حصان، وتستهلك 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

بايك X7 موديل 2023



يبلغ سعر الفئة الوحيدة المتوافرة من سيارة بايك X7 موديل 2023 في مصر مليون و 565 ألف جنيه .

