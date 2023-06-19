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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تسرع وتسمية مخلة..السودان يرفض دعوة كينيا لعقد اجتماع

البرهان
البرهان

أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، عن رفضها الدعوة التي وجهها وزير خارجية كينيا، لوزراء خارجية الآلية الرباعية لعقد اجتماع بشأن الأوضاع الأخيرة.

 

وقالت الخارجية في بيان رسمي : “حكومة السودان لا ترحب وتعترض على عقد هذا الاجتماع، وأن السودان غير معني بمخرجاته لأنه لا يزال في انتظار رد من رئاسة الإيغاد حول اعتراض حكومة جمهورية السودان على رئاسة كينيا للآلية، ومواصلة جنوب السودان لرئاستها”.

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وأضاف البيان الذي نشرته وزارة الخارجية السودانية :"“التسرع الذي تبديه الحكومة الكينية في معالجة هذا الملف والتصريحات التي تصدر من مسؤوليها، والتي تشير إلى استرشادها بالمبادرات الدولية لا يخدم مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”.

وأكدت الخارجية “رفض حكومة السودان القاطع لاختزال الحكومة الكينية في دعوتها لاجتماع الرباعية توصيف الصراع في السودان بأنه قتال بين جنرالين. وفي ذلك تسمية مخلة بين مؤسسة القوات المسلحة الوطنية والمجموعة المتمردة عليها”.

 

ورأت أن “تعاطي الحكومة الكينية مع ملف الوساطة بهذه الطريقة يتنافى مع المبادئ الأساسية للايغاد والمتمثلة في احترام سيادة الدول”.

 

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