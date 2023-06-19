مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد ، تغطية خاصة حول أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس يتوقع خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم حار نهاراً على القاهرة الكبرى ، و الوجه البحري و شمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، و شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية موجة من الطقس السيئ الساعات المقبلة في المملكة.

وجاء في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الإثنين، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو