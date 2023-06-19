كلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ البرنامج التمهيدي لتأهيل المعلمين

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عن بدء البرنامج التمهيدي للدفعة السادسة لبرنامج تأهيل المعلمين يوم الجمعه الموافق ٧ يوليو ٢٠٢٣، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم

وقال الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، أن برنامج تأهيل المعلمين من البرامج الهامة في عملية التطوير المنشودة و يهدف البرنامج إلي تأهيل المعلمين العمليين العاملين في الخدمة لاكساب هذه الفئه التأهيل اللازم لأداء عملهم في تدريس المواد الفنية وتنفيذ التدريبات العملية في صورة تكاملية بكفاءة واقتدار من خلال أحدث الوسائل التعليمية وحيث تم قبول ست دفعات متتالية في الأقسام الاتيه:

• قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات.

• قسم تكنولوجيا الإنتاج.

• قسم تكنولوجيا التبريد والتكيف.

• قسم تكنولوجيا الكهرباء.

• قسم تكنولوجيا الإلكترونيات

وأوضح عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ان الكلية تعتبر رائدة في التعليم التكنولوجى حيث يوجد بها العديد من البرامج الدراسية البرنامج الاول يمنح بكالوريوس في التعليم صناعي وتقوم الكلية بتخريج معلم فني قادر على العمل فى المدارس الفنية الصناعية

والأقسام المتواجدة فى بكالوريوس تعليم صناعي هي :

• قسم تكنولوجيا السيارات والجرارات.

• قسم تكنولوجيا الإنتاج.

• قسم تكنولوجيا التبريد والتكيف.

• قسم تكنولوجيا الكهرباء.

• قسم تكنولوجيا الإلكترونيات

أما عن البكالوريوس الثاني فهو بكالوريوس تكنولوجيا وذلك طبقا لاحتياجات سوق العمل حاليا ويدخله الطلاب عن طريق التنسيق

والأقسام المتواجدة فى بكالوريوس تكنولوجيا هي :

برنامج تكنولوجيا سيارات الهجين

وبرنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس

وأوضح البيان ان برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين يهدف الي تطبيق التفكير البحثي و النقدي والمهارات العملية لتحديد المشكلات التقنية وحلها.

• التواصل بشكل فعال شفويا أو كتابيا لتوضيح المعرفة الفنية والأفكار والمقترحات.

• مراعاة المسؤولية المهنية والأخلاقية والاجتماعية لممارسات التكنولوجيا الهندسية في مجال السيارات الهجين.

• الأداء الفعال والتفكير بشكل مستقل والعمل بشكل تعاوني في بيئة كعضو او دور قيادي في بيئه فريق عمل .

• المشاركة بنشاط في التطوير المهني ، بما في ذلك التحسين الذاتي المستمر والتعلم مدى الحياة.

بعد انهاء البرنامج يكون الخريج لديه القدرة على تصميم وتطوير تكنولوجيا تصنيع وانتاج السيارات الهجينة وتطوير وتشغيل خطوط الانتاج وصيانتها.

اما برنامج تكنولوجيا الميكاترونيكس يهدف إلي

• اجادة مهارات التكنولوجيا البينية واكتساب التعامل مع وفهم وتشغيل وصيانة الأنظمة الميكانيكية والميكاترونية والكهربية الأساسية.

• القدرة على تطبيق التفكير البحثي والنقدي والمهارات العملية لتحديد المشكلات التقنية وحلها.

• التواصـل بشكل فعال في كل من الجانب الشفوي والكتابي لتوضيح المعرفة الفنية والأفكار والمقترحات.

• مراعاة المسؤولية المهنية والأخلاقية والاجتماعية لممارسات التكنولوجيا الهندسية في مجال الميكاترونيات.

• الأداء الفعال والتفكير بشكل مستقل والعمل بشكل تعاوني في بيئة فريق في عضوية أو دور قيادي.

كما ذكر البيان ايضا وجود برنامج الدراسات العليا وهو برنامج ناجح جدا حيث تمت العديد من المناقشات بالكلية سواء الماجستير والدكتوراه وسبق وقد أعلنت الكلية عن التقديم للدراسات العليا لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣

والتخصصات الموجوده للتقديم للدراسات هي :

• تكنولوجيا التبريد والتكييف" مرحلة الماجستير - الدكتوراه "

• تكنولوجيا الانتاج "مرحلة الماجستير - الدكتوراه"

• تكنولوجيا السيارات والجرارت " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الكهرباء " مرحلة الماجستير - الدكتوراه" تكنولوجيا الالكترونيات"مرحلة الماجستير - الدكتوراه"

جدير بالذكر أن السادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس القائمين علي البرامج بالكلية الأستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية و الاستاذ الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب والأستاذ الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور وائل ابراهيم وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث