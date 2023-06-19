بحضور وزراء التموين والتنمية المحلية والهجرة.. وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم، وضع حجر الأساس لإقامة مشروع إنشاء المنطقة اللوجيستية بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال.

وفي كلمته تقدم محافظ الغربية بالتهنئة لوزراء التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية والهجرة ومحافظ كفر الشيخ علي إطلاق إشارة البدء في هذا المشروع العملاق، كما وجه الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء وكافة الوزراء والمحافظين والجهات التنفيذية علي ما يبذلونه من جهد من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة وينعم فيها المواطن بالحياة الكريمة التي تليق بمصرنا الحبيبة.



وأوضح رحمي أن مشروع اليوم يأتي استكمالا لما بدء في محافظة الغربية منذ عدة أعوام، حيث تم إنشاء أكبر منطقة لوجيستية، ذلك المشروع المتكامل والذي يعد وبحق فخر واعتزاز للمحافظة، فعندما يجتمع التخطيط السليم ورأس المال الوطني والدعم الحكومي المستمر سنجد مشروعات ناحجا يحقق ما تصبو إلية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف المحافظ أن محافظة الغربية ساهمت في تقديم كل التسهيلات المطلوبة من تراخيص ومرافق ورصف وإناره وتجميل طرق وفتح محاور مرورية من والي المنطقة من خلال تنسيق وتناغم فريد من نوعه أدى إلى نجاح تلك المنظومة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم إلى جانب توفير فرص عمل للشباب والتي وصلت لما يقرب من 50 ألف فرصة عمل.

وسيتم إنشاء المنطقة اللوجستية على مساحة ٢٢ فدانا تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة ، أنشطة تعبئة وتغليف ،ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى ".

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