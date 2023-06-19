عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقدر تتكلم 6 لغات.. ميتا تكشف عن Voicebox بالذكاء الاصطناعي

Voicebox
Voicebox

أطلقت شركة "ميتا" Meta المالكة لكل من "فيسبوك" و "انستجرام" و "واتس آب" أداة صوتية جديدة معززة بالذكاء الاصطناعي تسمى Voicebox، تستطيع استنساخ صوتك واستخدامه بشتى الطرق.

وفقا لتقرير موقع androidauthority يمكن لـ "فويس بوكس" القيام بمجموعة كبيرة من المهام أبرزها تحرير الصوت (عمل Edit له) وتقليل الضوضاء المحيطة وتحويل النص الكتابي إلى كلمات منطوقة بعدة لغات مترجمة تكون بصوتك.

Voicebox

على الرغم من أن كلا من "مايكروسوفت" Microsoft و "جوجل" Google هما الشركتان اللتان تهيمنان على هذا المجال وتتصدران العناوين الرئيسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، إلا أن الكثير من الشركات الأخرى دخلت نفس المجال وإن كان في وقت متأخر نسبيا، أبرزهم Meta. 

كشفت ميتا Meta في منشور على مدونتها الشخصية أنها كانت تعمل منذ فترة على أداة للذكاء الاصطناعي التوليدي خاصة بالكلام أطلقت عليها اسم Voicebox ، وهي قادرة على إنشاء مقاطع صوتية لمجموعة كبيرة من المهام.

وفقًا لـ Meta ، تتضمن بعض هذه المهام تحويل النصوص الكتابية إلى كلمات منطوقة وتحرير الكلام ، وتقليل الضوضاء المحيطة، وترجمة الكلام إلى عدة لغات مختلفة.

شرحت "ميتا" ميزة تحويل النص إلى كلام وذلك باستخدام عينات صوتية لا تزيد مدتها عن ثانيتين تقوم بعدها بإنشاء نفس نمط الصوت واستخدامه عندما تقوم بكتابة نص لتحويله إلى كلام.

ميتا توحد ميزة «القنوات» على تطبيق إنستجرام عالميا.. اعرف إزاي تستخدمها

تؤلف ألحانا بجملة نصية.. ميتا تطلق أداة MusicGen AI للمقاطع الموسيقية

أما بالنسبة لتحرير الكلام وتقليل الضوضاء، فيمكن لهذه الأداة إعادة إنشاء جزء من كلامك تمت خلاله مقاطعته من خلال الضوضاء المحيطة أو استبدال الكلمات التي تحتوي على أخطاء في النطق دون الحاجة إلى إعادة التسجيل مرة أخرى من جانبك.

يمكن لفويس بوكس أخذ عينة من الكلام الذي تقوله والتعرف على نبرة صوتك واستنساخها لاستخدامها مرة أخرى، بمعنى إذا قمت بتحويل نص إلى كلمات منطوقة تستخدم نفس نبرة صوتك، مع إمكانية لترجمة النص باللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو البولندية أو البرتغالية.

الذكاء الاصطناعي ميتا فيسبوك انستجرام واتس اب Meta Voicebox فويس بوكس مايكروسوفت جوجل Google Microsoft

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

المحامية اعترفت.. لغز جديد في قضية قتل طبيب الساحل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أمير مرتضى يسافر لإنهائها وتتبقى خطوة واحدة| الصفقة السوبر للزمالك.. لاعب مفاجأة

3 غرز بالوجه.. تفاصيل إصابة مغنية أمريكية على المسرح ونقلها للمستشفى "فيديو"

موضوعات متعلقة

الفئة المتوسطة.. هاتف أندرويد جديد من OnePlus بـ16 جيجابايت رام

بـ 1400 جنيه.. Amazfit تكشف عن ساعتها الذكية POP 3S

اتخلص من الإشعارات المزعجة مع إصدار Windows 11 الجديد

بطارية تدوم 3 أيام.. نوكيا تطرح تابلت Nokia T21 للطبقة المتوسطة

أداة مخفية في Gmail .. إزاي تلغي رسالة بريد إلكتروني بعد الإرسال

حافظ على وقتك ومجهودك.. 3 طرق لتحويل فيديو YouTube لنص مكتوب اعرف الخطوات

ميتا توحد ميزة «القنوات» على تطبيق إنستجرام عالميا.. اعرف إزاي تستخدمها

عودة قوية لـ iPad Mini .. تفاصيل التابلت القادم من آبل

ترشيحاتنا

كأني في شوارع مصر ..أحمد موسى يحكي تفاصيل زيارته إلى ليبيا عام 1991

بعثة الجمعيات الأهلية: تسهيل إجراءات الحجاج.. ونوفر مخيمات مكيفة في عرفات

تشكيل إنجلترا لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

زوج للقاضي: خلعتني سرا.. وفوجئت برجل غريب في بيتي

"سئموا من أوكرانيا ورئيسها".. روسيا تكشف سبب ترويج الغرب لهجوم كييف المضاد

تحويلات مرورية بشارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفص ثوم.. كيف تعالج صديد الأذن؟

الطبق بـ 50 جنيها .. التين الشوكى يثير الجدل على السوشيال ميديا

قبل ما تشتريها.. تعرف على الفرق بين اللحم المجمد والطازج

قصر ثقافة أسيوط يشهد معرض «جولة إبداعية» لطلاب كلية التربية النوعية

فيديو

طرقت باب النعش ليسمعها المشيعون.. عودة مسنة الي الحياة بعد 5 ساعات من وفاتها

يصاحبها الشرد .. حدث فلكي نادر يحدث في مصر

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ