تقدر تتكلم 6 لغات.. ميتا تكشف عن Voicebox بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة "ميتا" Meta المالكة لكل من "فيسبوك" و "انستجرام" و "واتس آب" أداة صوتية جديدة معززة بالذكاء الاصطناعي تسمى Voicebox، تستطيع استنساخ صوتك واستخدامه بشتى الطرق.

وفقا لتقرير موقع androidauthority يمكن لـ "فويس بوكس" القيام بمجموعة كبيرة من المهام أبرزها تحرير الصوت (عمل Edit له) وتقليل الضوضاء المحيطة وتحويل النص الكتابي إلى كلمات منطوقة بعدة لغات مترجمة تكون بصوتك.

Voicebox

على الرغم من أن كلا من "مايكروسوفت" Microsoft و "جوجل" Google هما الشركتان اللتان تهيمنان على هذا المجال وتتصدران العناوين الرئيسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، إلا أن الكثير من الشركات الأخرى دخلت نفس المجال وإن كان في وقت متأخر نسبيا، أبرزهم Meta.

كشفت ميتا Meta في منشور على مدونتها الشخصية أنها كانت تعمل منذ فترة على أداة للذكاء الاصطناعي التوليدي خاصة بالكلام أطلقت عليها اسم Voicebox ، وهي قادرة على إنشاء مقاطع صوتية لمجموعة كبيرة من المهام.

وفقًا لـ Meta ، تتضمن بعض هذه المهام تحويل النصوص الكتابية إلى كلمات منطوقة وتحرير الكلام ، وتقليل الضوضاء المحيطة، وترجمة الكلام إلى عدة لغات مختلفة.

شرحت "ميتا" ميزة تحويل النص إلى كلام وذلك باستخدام عينات صوتية لا تزيد مدتها عن ثانيتين تقوم بعدها بإنشاء نفس نمط الصوت واستخدامه عندما تقوم بكتابة نص لتحويله إلى كلام.

أما بالنسبة لتحرير الكلام وتقليل الضوضاء، فيمكن لهذه الأداة إعادة إنشاء جزء من كلامك تمت خلاله مقاطعته من خلال الضوضاء المحيطة أو استبدال الكلمات التي تحتوي على أخطاء في النطق دون الحاجة إلى إعادة التسجيل مرة أخرى من جانبك.

يمكن لفويس بوكس أخذ عينة من الكلام الذي تقوله والتعرف على نبرة صوتك واستنساخها لاستخدامها مرة أخرى، بمعنى إذا قمت بتحويل نص إلى كلمات منطوقة تستخدم نفس نبرة صوتك، مع إمكانية لترجمة النص باللغات الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو البولندية أو البرتغالية.