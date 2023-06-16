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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن موبايل جوجل Pixel 8

Google Pixel 8
Google Pixel 8

تستعد شركة "جوجل" للكشف رسميا عن سلسلة هواتف Pixel 8 في النصف الثاني من 2023، وعلى الرغم من أنها لم تكشف عن مواصفات عائلتها الجديدة من الهواتف، إلا أن التسريبات أكدت بعض المعلومات الأساسية مثل وحدة المعالجة المركزية بكل تفاصيلها وأيضا إمكانيات الكاميرات وهي نقطة بيع أساسية في سلسلة "بيكسل".

وفقا لتقرير نشره موقع "androidauthority" التقني المتخصص، سيكون كلا من بيكسل 8 القياسي وبيكسل 8 برو الأعلى في الإمكانيات بكاميرا رئيسية عدسة ISOCELL GN2 التي تعد ترقية كبيرة بالمقارنة مع عدسة ISOCELL GN1 الموجود في هواتف بيكسل 7، وبالتالي سيكون هناك عدة تحسينات على الأداء سيشعر بها المستخدم للهواتف الجديدة.

Google Pixel 8

سيكون مستشعر ISOCELL GN2 أكبر من سابقه ويلتقط ضوء أكثر بحوالي 35٪ من سابقه للحصول على صور أكثر إشراقًا و وضوحا في الرؤية والألوان خاصة في الإضاءة المنخفضة ستشعر بالفرق، مع سرعات مصراع أسرع لتقليل الضبابية.

يدعم المستشعر الجديد تصوير لقطات الفيديو بدقة 8K مع 30 إطارًا في الثانية ، ليعمل بالتكامل مع المعالج الجديد Tensor G3. و من ضمن الترقيات الأخرى لهواتف جوجل بيكسل 8 هو خاصية Staggered HDR التي بدورها تقلل من التأخير بين الإطارات المختلفة في الفيديو التي تم التقاطها وقد تدفع هذه التقنية بإمكانيات HDR + أعلى في المستقبل مع Google.

يتلقى Google Pixel 8 Pro أيضًا ترقية مهمة جدا بالنسبة للكاميرا فائقة الاتساع تم استبدال عدسة سوني Sony IMX386 بدقة 12 ميجابكسل بعدسة سوني Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل نفس المستشعر الرئيسي الموجود في Pixel 7a. هذه ترقية كبيرة جدا حيث يبلغ حجم المستشعر ضعف الحجم تقريبًا بالمقارنة مع سابقه.

أيضًا تم ترقية الكاميرا فائقة الاتساع في  Google Pixel 8  الإصدار القياسي ، على الرغم من أنها ترقية أكثر تواضعًا. في حين أن مستشعر الكاميرا هو نفسه Sony IMX386 الموجود في سلسلة Pixel 6 ، إلا أن جوجل جعلته أوسع قليلاً هذا العام. كان لدى Pixel 7 نسبة تكبير 0.67x ، وهي الآن 0.55x في Pixel 8.

Google Pixel 8

من الأشياء المثيرة للاهتمام في هواتف بيكسل 8 القادمة أنها ستكون بمعالج وحدة مركزية Tensor G3 من شركة سامسونج للرقائق الذكية باستخدام هذه الشريحة الجديدة ، تستخدم Google المزيد من النوى الحديثة حيث تمت إعادة تهيئةهندسة وحدة المعالجة المركزية بالكامل لاستخدام نوى 2022 ARMv9.

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تم أيضًا تعديل التخطيط الأساسي -واستغنت عن تركيبة 4 + 2 + 2 ، وبدلاً من ذلك ، وضعت Google هندسة أكثر غرابة وغير مألوفة بالمرة في عالم المعالجات، سيحتوي Tensor G3 على تسعة أنوية لوحدة المعالجة المركزية - أربعة Cortex-A510s صغيرة وأربعة Cortex-A715s و Cortex-X3 واحد ، كل ذلك مع رفع الترددات الميقاتة مقارنة بالأجيال السابقة.

التركيبة الأنوية الجديدة مع رفع معدل الترددات سيؤدي إلى رفع كفاءة الجهاز وأداء أفضل كثيرا من السابق كما أن الانتقال إلى ARMv9 مكنت Google من تنفيذ تقنيات أمان جديدة. 

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