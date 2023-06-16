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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل لمستخدمي أندرويد.. 22 تطبيقا شائعا يجب حذفهم على الفور

أندرويد
أندرويد

عثر على أكثر من 20 تطبيقا شائعا على متجر هواتف أندرويد الشهير جوجل بلاي، يتم استخدامهم لإخفاء برامج التجسس أو البرامج الضارة، وفقا لبحث جديد من Uswitch.

وبحسب ما ذكرته موقع صحيفة "thesun" البريطانية، قام مستخدمي هواتف أندرويد المطمئنين بتنزيل هذه التطبيقات الضارة وتثبيتها على أجهزتهم، في الفترة ما بين شهر مايو 2022 وشهر مايو للعام الجاري، ما يقرب 250 ألف عملية تنزيل.

 

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وكشف التقرير الذي شاركه موقع Uswitch، عن أن تلك التطبيقات تحتوى على برمجية التجسس الخطيرة والمعروفة باسم Stalkerware، وهو نوع من البرامج الضارة تنتشر على أجهزة أندرويد وتقوم بتسجيل البيانات التي يتم إدخالها في الجهاز وترسلها إلى خوادم المهاجم الواقف وراء هذا الهجوم.

ويعد تطبيق mSpy هو أكثر تطبيقات أندرويد المصابة ببرنامج التجسس، وهو من أشهر برامج المراقبة الأبوية لهواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي، ووفقا لبيان صادر عن Uswitch، جمع هذا التطبيق وحده أكثر من 100000 عملية تنزيل خلال العام الماضي.

ويتم الترويج لهذه التطبيقات كوسيلة لتتبع الأشخاص الذين تحبهم، على غرار تطبيق Find My من آبل، ولكن بدلا من ذلك، تزعم المراجعات الخاصة بتطبيق mSpy أنه عبارة عن عملية احتيال فيروسية، والتي تجذب الأشخاص إلى تنزيل برامج الوصول عن بعد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم "لجعل التطبيق يعمل".

ولكن كل ما يفعله هذا التطبيق ببساطة هو تسهيل عملية الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك واختراقه من قبل شخص غريب، والذي من المحتمل أن يكون من قراصنة الإنترنت.

وحذر أحد المراجعين من خلال كتابة تعليق على صفحة التقييم الخاصة بتطبيق mSpy على متجر جوجل بلاي: "لا تشتري هذا البرنامج، إنها عملية احتيال مطلقة، لقد دفعت مقدما - لقد كان الأمر مشبوها للغاية لدرجة أن المصرف الذي أتعامل معه فرض حظرا عليه في البداية لأنه ظهر كعملية احتيال في ملفهم".

وأضاف: " بمجرد أن قمت بتنزبل التطبيق على جهازى وجدته لا يعمل، وأشارت رسالة منبثقة أنه يتعين علي تنزيل تطبيق تابع لجهة خارجية، والتي تمنج المهاجم وصولا كاملا عن بُعد إلى كل شيء موجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بي".

وفي حين أن تطبيق mSpy لديه أكبر عدد من عمليات البحث بشكل عام على متجر أندرويد، عثر فريق Uswitch، على تطبيقات أخرى مثل eyeZy و uMobix تحظى أيضا باهتمام متزايد من الضحايا المحتملين.

وكشف التحقيق أن خطر تنزيل أحد هذه التطبيقات على هاتفك، يكون أعلى إذا كان هاتفا مجددا أو جهازا مستعملا يباع على مواقع إعادة البيع مثل متجر فيسبوك Marketplace، أو موقع eBay.

وفي شهر مايو الماضي، تم اكتشاف أن الملايين من أجهزة أندرويد الرخيصة قد تم حقنها ببرامج ضارة لسرقة بيانات مستخدميها قبل أن تغادر المصنع، لذلك من المهم للمستخدمين فهم مخاطر برامج التجسس المحتملة التي يتم تنزيلها على الأجهزة.

القائمة الكاملة لتطبيقات أندرويد التي تحتوى على برامج التجسس

mSpy
Hoverwatch
uMobix
ClevGuard
XNSPY
eyeZy
FlexiSPY
Cocospy
Spyic
Spyine
iKeyMonitor
SpyBubble
Spyera
Highster Mobile
pcTattleTale
TheOneSpy
Geofinder.mobi
MobileSpy.at
Spyzzz
Spybubblepro
pcTattleltale
Text Message Spy

أندرويد هواتف اندرويد تطبيق برامج التجسس البرامج الضارة

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