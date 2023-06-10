خبير إلكتروني يحذر: احذف تطبيقات أندرويد هذه قبل فوات الأوان

حذر خبير إلكتروني مستخدمى هواتف أندرويد، من 4 أنواع خطيرة من التطبيقات التي قد تكون كامنة بالفعل على هواتفهم، بعد أن كشف الخبير عن علامات تحذيرية توضح بأن تطبيق أندرويد محفوف بالمخاطر أو ربما يقوم بنشاط خفي.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "thesun" البريطانية، أصبح بإمكان بعض التطبيقات الخطيرة أن تشق طريقها إلى متجر Google Play أو المتاجر المنافسة بسهولة كبيرة، والتي غالبا ما تأتي بأهداف ضارة على عكس ما تدعيه لذا فمن المحتمل أن تكون معظم تطبيقات أندرويد التي تستخدمها على أساس يومي ليست آمنة تماما.

ففي حال قمت بتثبيت تطبيق ضار على هاتف أندرويد، يمكن أن يتجسس التطبيق المارق عليك، أو يسرق تفاصيل حساباتك البنكية، أو يسرق المعلومات الخاصة بك ويحتال عليك، أو يحول جهازك إلى آلة لكسب المال للمجرمين على حساب أداء عمر البطارية.

ومؤخرا كشف "بول بيشوف"، محامي خصوصية المستهلك في شركة "كومباريتيك"، عن 4 أنواع من تطبيقات أندرويد التي تعد تطبيقات خطيرة يجب على مستخدمي أندرويد حذفها قبل فوات الآوان.

النوع الأول: التطبيقات من مصدر خارجي:

حذر "بيشوف" من التطبيقات الخارجية التي يتم تزيلها من مكان آخر غير Google Play، فمن المحتمل أنك قد قمت بتنزيل برنامج ضار إلى جانب هذا التطبيق، وعلى عكس بلاي، لا يتم فحص المتاجر المنافسة ومواقع تنزيل التطبيقات الخارجية من قِبل شركة جوجل المطورة لنظام أندرويد، لذلك ليس هناك ما يضمن أن ما تقوم بتثبيته آمن.

لذلك كن حذرا جدا عند تنزيل أحد التطبيقات الخارجية من أي مكان غير متجر Play، وإذا قمت بتنزيل تطبيق من مكان آخر، فراقب أنشطته عن كثب أو قم بحذف على الفور.

النوع الثاني: التطبيقات التي تتطلب أذونات غير ضرورية:

أوضح "بول"، بأن التطبيق الذي يطلب الكثير من الأذونات غير الضرورية لتشغيله من المحتمل أن يكون ضارا، فهو يستخدم تلك الأذونات للوصول إلى بياناتك الحساسة على هاتف أندرويد.

ومثالا على ذلك، يحتاج تطبيق Uber أذنا للوصول إلى موقعك للعمل بشكل صحيح، بينما يتطلب إنستجرام أذنا الوصول إلى الكاميرا، ولكن إذا بدا أن أحد التطبيقات يستخدم أذونات مشبوهة، فقد تكون علامة على أنه يتم التجسس عليك، في هذه الحالة يمكنك الدخول إلى إعدادات الخصوصية في أندرويد لمعرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى أذونات حساسة، لمنع التطبيقات المشبوهة تلك من الوصول إلى أذونات غير ضرورية في أي وقت.

النوع الثالث: التطبيقات التي تستهلك المزيد من باقة الإنترنت:

إذا كان أحد التطبيقات يستخدم كميات كبيرة من البيانات، أو يؤدي إلى إبطاء سرعة هاتفك من خلال إجراء بعض الأنشطة المتعطشة للطاقة، أو استنزاف البطارية، فهذه علامة سيئة، لاسيما إذ كان يستخدم التطبيق موارد الإنترنت أو النظام حتى عندما لا يكون نشطا.

وأوضح "بول" أن مثل هذه التطبيقات قد ترتكب نوعا من الأنشطة الاحتيالية في الخلفية، من أجل كسب المزيد من النقود للمحتالين على نفقتك الخاصة، لذلك ضع في اعتبارك حذف التطبيقات التي تقوم بذلك قبل نفاذ حسابك البنكي بسرعة.

النوع الرابع: تطبيقات مجهولة المصدر:

كشف "بول" عن أن التطبيق الذي لا يحتوي على خيار لدعم العملاء أو بطريقة ما للاتصال بالمطور، فهذا يعني أن هذه التطبيقات مجهولة المصدر، وهذا النوع يجب أن تقلق بشأنه وهو الذي لا توجد لديه وسائل واضحة للاتصال بمطوريه، فإذا قام أحد التطبيقات بإخفاء من طوره عن قصد، فهذه علامة تحذير مهمة للغاية، وإذا لم تتمكن من الاتصال بهم، فأنت بحاجة إلى التساؤل عن السبب.

وقد تكون هذه علامة واضحة على أن هذا التطبيق ضار أو احتيالي أو أنه يرتكب نوعا من النشاطات الإجرامية في الخلفية، لذلك لا تخاطر بتنزيل أي تطبيق تم إعداده على هذا النحو.