لو تليفونك أندرويد.. اعرف ازاي تحظر الإعلانات المزعجة على شاشة موبايلك

الجمعة 02/يونيو/2023 - 11:00 ص 6/2/2023 11:00:47 AM

تظهر العديد من الإعلانات الغير المرغوب فيها على هواتف أندرويد، والتي قد تكون مزعجة ومشتتة وفي بعض الأحيان ضارة، حيث يمكن للإعلانات المسيئة أن تتسبب في بطء حتى أفضل هواتف أندرويد، بالإضافة إل استنزاف بطارية الجهاز، وتعريض خصوصية المستخدمين للخطر.

وعادة ما تظهر تلك الإعلانات المزعجة أيضا على صفحات الويب أثناء التصفح، وفي بعض الأحيان يمكن مشاهدة الإعلانات في النوافذ المنبثقة والإشعارات وخلفية هواتف أندرويد، في حال تم تثبيت برامج ضارة على الجهاز أو تطبيقات مسيئة تستخدم الإعلانات لتوليد الأرباح، فيما يلي سنوضح لك كيفية التخلص من هذه الإعلانات المزعجة وفقا لما ذكره موقع "androidpolice".



حظر النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه والإعلانات على جوجل كروم

يحتوي متصفح جوجل كروم Google Chrome على مانع إعلانات منبثقة لتعطيل الإعلانات المتطفلة أو المضللة أثناء التصفح، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية تفعيله على هواتف أندرويد:

1. افتح تطبيق جوجل كروم Google Chrome على هاتف أندرويد الخاص بك.

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى وافتح الإعدادات Settings.

3. مرر لأسفل للوصول إلى إعدادات الموقع Site settings.

تطبيق جوجل كروم

4. افتح النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه Pop-ups and redirects.

5. قم بتمكين تبديل النوافذ المنبثقة وإعادة التوجيه Pop-ups and redirects من القائمة التالية.

تطبيق جوجل كروم

6. ارجع إلى إعدادات الموقع Site settings وحدد الإعلانات Ads.

7. قم بتشغيل تبديل الإعلانات Ads.

تطبيق جوجل كروم

حظر الإعلانات على الشاشة الرئيسية لهواتف أندرويد

الإعلانات التي تظهر على الشاشة الرئيسية لهواتف أندرويد، تعد أسوأ من الإعلانات في متصفح الويب أو مركز الإشعارات، تظهر إعلانات البانر الكاملة هذه فوق أي تطبيق على هاتفك أو جهازك اللوحي، ويسمح أندرويد لمطوري التطبيقات بطلب إذن "العرض فوق التطبيقات الأخرى" للعمل بشكل طبيعي.

وتتطلب تطبيقات مثل فيسبوك ماسنجر وتروكولور Truecaller مثل هذه الأذونات لإظهار رؤوس الدردشة الفقاعية وتحديد المتصلين القادمين، ومع ذلك، تخدع بعض التطبيقات البسيطة المستخدمين للسماح لهم بالإذن ومواصلة إرسال الإعلانات على الشاشة الرئيسية، وعندما تتلقى مثل هذه الإعلانات، ابحث عن اسم التطبيق الذي أرسلها على الشاشة الرئيسية، بمجرد تحديد هذه التطبيق، اتبع الخطوات التالية لتعطيل الإذن:

1. اضغط لفترة طويلة على أيقونة التطبيق وافتح قائمة معلومات التطبيق.

2. قم بالتمرير إلى العرض فوق التطبيقات الأخرى Allow display over other apps.

هواتف أندرويد

3. قم بإيقاف تشغيل زر السماح بالعرض فوق التطبيقات الأخرى Allow display over other apps.