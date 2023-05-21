تتجسس عليك سرا.. انتبه لـ تطبيقات أندرويد وآيفون هذه

يجب على أي شخص يملك هاتف ذكي أن يبحث عن تطبيقات متطفلة، التي يمكنها تجاوز أدوات الخصوصية التي توفرها كل من آبل وجوجل، والتي تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية معرفة ما إذا كان أحد البرامج يستخدم كاميرا الهاتف أو الميكروفون سرا للتجسس عليك بصمت.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "thesun" البريطانية، يمكن أن تقوم بعض التطبيقات بالتجسس على أي جهاز حتي على هواتف آيفون وأندرويد، ولكن في حين أنها نادرة وقد لا يتم استهدافك أبدا، من المحتمل أن يكون لديك بالفعل أحدها كامنا على جهازك دون أن تعلم حتى بوجوده.

تطبيقات تتجسس عليك سرا

ويمكن أن تساعدك مراقبة بعض الإشارات على اكتشاف التطبيقات التي تتجسس عليك بصمت وتجنبها بسهولة.

وقالت كريستينا بلعام، الخبيرة في مجال الأمن السيبراني: "إنه في حال طلب تطبيق على هواتف آيفون أو أندرويد، من المستخدم منحه أذنا للوصول إلى ميزات الجهاز التي لا علاقة لها بطبيعة عمل التطبيق نفسه، فقد تكون هذه الحالة ضعف أمان التطبيق أو علامة على نشاط ضار.

وأوضحت الباحثة الأمنية، أنه عادة ما تعلم الإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل المستخدمين، عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى ميزات معينة سرا، مثل الموقع أو الكاميرا، دون الحصول على أذن صاحب الجهاز للقيام بذلك.

ولكن إذا لم يكن التطبيق بحاجة إلى الوصول للوظيفة المقصودة أو كنت ترى طلبا للوصول إلى أحد ميزات الجهاز في وقت غير مناسب، على سبيل المثال، طلب بيانات الموقع عندما لا تستخدم خريطة، فهذه إشارة مهمة يجب أن تنتبه لها.

وأشارت "كريستينا "، إلى أن هذه الأذونات تسمح للتطبيقات بالعمل بشكل صحيح، فعلى سبيل المثال تحتاج خرائط جوجل أذنا للوصول إلى ميزات الموقع على جهازك لتباشر عملها بشكل صحيح، بينما يحتاج تطبيق إنستجرام أذونات للوصول إلى الكاميرا أو الصور لتقديم مجموعة كاملة من الميزات.

وفي الوقت الحالي، قد تستخدم بعض التطبيقات أو تسيء استخدام أذونات الهاتف، وفي الواقع قد لا تكون بحاجة إليها في الأساس.

ولحسن الحظ، من السهل جدا التحقق من الأذونات التي تستخدمها تلك التطبيقات المتطفلة، فقط اتبع الخطوات التالية وفقا لنوع هاتفك:

- لهواتف آيفون: افتح تطبيق الإعدادات Settings> ثم الخصوصية والأمان Privacy & Security> ثم انقر فوق تقرير خصوصية التطبيق App Privacy Report> سيظهر لك هذا الخيار كيفية استخدام التطبيقات للأذونات التي منحتها لها، وستكون قادرا على رؤية نشاط الشبكة أيضا.

ويشار إلى أن الإصدارات الحديثة من نظام التشغيل iOS ، من آبل ستنبيهك بنقطة برتقالية أو خضراء عند وصول أحد التطبيقات إلى الميكروفون أو الكاميرا سرا دون علمك.

- لهواتف أندرويد: انتقل إلى الإعدادات Settings> ثم الخصوصية Privacy> ثم مدير الأذونات Permission Manager> وسيظهر لك هذا الخيار الأذونات التي منحتها لجميع التطبيقات على جهازك مثل الموقع أو الكاميرا ومعرفة التطبيقات التي تستخدمها.