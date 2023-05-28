برمجيات خبيثة تؤثر على أجهزة أندرويد.. ونصائح مهمة لتجنبها

أصدر فريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر الهندي (CERT-IN)، تحذيرا عاجلا بشأن برنامج أندرويد ضار، لديه القدرة على سرقة البيانات الحساسة، وتجاوز برامج مكافحة الفيروسات، ونشر برامج الفدية على الأجهزة المستهدفة.

وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، يمكن للبرنامج الضار المسمى Daam، الاختباء داخل ملفات أندرويد المعروفة باسم APK، من أجل الوصول إلى الهاتف، حيث يتم نشره من خلال مواقع ويب تابعة لجهات خارجية.

برمجيات خبيثة تؤثر على أجهزة أندرويد

ويقوم البرنامج الضار بتشفير الملفات على الهاتف المصاب من خلال خوارزمية تشفير AES، وبعد ذلك، يقوم بحذف الملفات من التخزين المحلي على الجهاز المخترق؛ ويترك تلك المشفرة فقط من أجل طلب الفدية من الضحية.

ووفقا لـ CERT-IN ، الوكالة الهندية التي تستجيب للحوادث المتعلقة بأمن الكمبيوتر، فأن البرمجيات الخبيثة Daam، قادرة على اختراق تسجيلات المكالمات وجهات الاتصال؛ والوصول إلى الكاميرا وتعديل كلمات المرور والتقاط لقطات الشاشة وسرقة الرسائل القصيرة وتنزيل أو تحميل الملفات الضارة وغيرها المزيد.

ولحماية بياناتك وجهازك في مأمن من برمجية Daam الخبيثة، قدمت وكالة CERT-IN الهندية بعض التوصيات التي يجب على مستخدمي أندرويد اتباعها للحفاظ على بياناتهم:

النصيحة الأولى: قم بتنزيل البرامج فقط من متاجر التطبيقات الرسمية لتقليل مخاطر وجود البرامج الضارة داخل تطبيقات الطرف الثالث.

النصيحة الثانية: قم دائما بمراجعة معلومات التطبيق وقراءة مراجعات وتعليقات المستخدمين حوله قبل تنزيله.

النصيحة الثالثة: امنح الأذونات ذات الصلة بالغرض من التطبيق فقط.

النصيحة الرابعة: قم بتثبيت التحديثات الخاصة بنظام أندرويد عند توفرها.

النصيحة الخامسة: لا تتصفح مواقع الويب غير الموثوق بها أو تتبع روابط غير موثوقة.

النصيحة السادسة: قم بتثبيت برنامج محدث لمكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة التجسس.

النصيحة السابعة: كن حذرا إذا من أرقام الهواتف الدولية ولا ترد عليها.

النصيحة الثامنة: لا تقم بالنقر فوق الروابط الموجودة في أى الرسالة.

النصيحة التاسعة: انقر فقط على عناوين URL التي تشير بوضوح إلى مجال موقع الويب؛ توخى الحذر تجاه عناوين URL المختصرة .

النصيحة العاشرة: استخدم أدوات التصفح الآمن وأدوات التصفية في خدمات مكافحة الفيروسات وجدار الحماية والتصفية.