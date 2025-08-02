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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة الإخبارية: زيارة ويتكوف لمركز المساعدات مسرحية إعلامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أفاد يوسف أبو كويك، مراسل «القاهرة الإخبارية»، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يزال مستمرًا لليوم الـ666 على التوالي، وسط تصاعد الاستهداف المتعمد للمدنيين، خصوصًا المنتظرين لتلقي المساعدات الإنسانية، في مناطق متفرقة من القطاع. 

وأكد «أبو كويك»، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن هذا التصعيد يأتي بعد يومين فقط من زيارة المسؤول الأمريكي، مايك ويتكوف، إلى أحد مراكز توزيع المساعدات، وهي الزيارة التي أثارت الكثير من الجدل والانتقادات.

وأشار أبو كويك إلى أن زيارة ويتكوف لمركز المساعدات شمال غرب رفح ولقاءه ببعض العائلات أثارت انتقادات حادة، حيث وصفها كثيرون بأنها «مسرحية إعلامية»، خاصة أن العائلات التي التقاها معروفة الارتباط بخلفيات سياسية مشبوهة، وتحديدًا بعناصر متعاونة مع الاحتلال.

 وأضاف أن الزيارة تجاهلت الواقع الحقيقي لمعاناة أهالي غزة، حيث لم يلتقِ ويتكوف بالمواطنين المجوعين الذين يصطفون لساعات طويلة بانتظار دخول الشاحنات، ويتعرضون للاستهداف المباشر من قِبل جيش الاحتلال.

وكشف المراسل عن سقوط أربعة شهداء وإصابة 25 آخرين صباح اليوم في شمال مخيم البريج، نتيجة إطلاق النار من القوات الإسرائيلية قرب مركز للمساعدات الأمريكية، وارتقى ثلاثة شهداء في شمال غرب رفح بالظروف ذاتها، وفي منطقة زكيم، أقصى شمال غرب القطاع، ارتفع عدد الشهداء إلى 35 خلال 24 ساعة فقط، جراء استمرار عمليات إطلاق النار تجاه الجموع المنتظرة للحصول على المعونات الإنسانية.

العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الاحتلال

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