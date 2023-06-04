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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أكثر من 400 مليون هاتف أندرويد مصابة بـ«برنامج ضار».. احذف هذه التطبيقات فورًا

صدى البلد

اكتشف خبراء الأمن السيبراني في Dr. Web، سلالة جديدة من برامج التجسس، يطلق عليها اسم "SpinOk"، في أكثر من 100 تطبيق على أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تم تنزيل برنامج التجسس الذي يتنكر في شكل مجموعة أدوات تطوير برامج إعلانية (SDK)، أكثر من 400 مليون مرة من متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي Google Play.

 

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وبمجرد تثبيت أحد التطبيقات المصابة، يمكن لبرنامج SpinOk الضار سرقة المعلومات الحساسة من أجهزة أندرويد، ثم يتم إرسال البيانات المسروقة إلى خادم بعيد يتحكم فيه المتسللون الذين قاموا بإنشاء البرامج الضارة.

ويعد البرنامج الضار SpinOk قادرا الاختباء وعلى تجنب عدم اكتشافه بسهولة وذلك من خلال خداع مطوري تطبيقات أندرويد لدمجه في تطبيقاتهم، مما يبدو أن هذه البرامج الضارة شرعية، حيث توفر للمستخدمين ألعابا مصغرة ومكافآت يومية للحفاظ على تفاعل المستخدمين مع التطبيق.

وتحت ستار التطبيقات غير الضارة، يعمل برنامج SpinOK في سلسلة من الأنشطة الخبيثة في الخلفية الجهاز المصاب، فهو يعمل على التحقق من بيانات المستشعر لجهاز أندرويد، مثل الجيروسكوب ومقياس المغناطيسية، لمعرفة ما إذا كان هاتفا حقيقيا، وإذا كان الأمر كذلك، يبدأ عمله مرة آخرى لسرقة معلومات قيمة دون علمك أو موافقتك.

ويتقدم SpinOK كإعلان غير ضار، ولكنه يوفر أيضا للمستخدمين فرصة ممارسة الألعاب المصغرة التي تعد بمكافآت يومية، ويعد هذا الأسلوب تكتيكا ناجحا جدا في جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم لفترة طويلة قبل اكتشاف الحقيقية، نتيجة لذلك، أصبحت SpinOk واحدة من أشهر منصات الإعلان على الهاتف المحمول في العالم.

أكثر من 400 مليون هاتف من هواتف أندرويد متأثرة ببرنامج SpinOk الضار

رصد الخبراء برنامج SpinOk الضار في 101 تطبيقا، تم تنزيلها أكثر من 400 مليون مرة من متجر جوجل بلاي، ستوضح لك فيما يلي بعض التطبيقات الأكثر تنزيلا:

- Noizz: video editor with music (تم تنزيله 100 مليون مرة).
- Zapya – File Transfer, Share (تم تنزيله 100 مليون مرة).
- vFly: video editor&video maker (تم تنزيله 50 مليون مرة).

- MVBit – MV video status maker (تم تنزيله 50 مليون مرة).
- Biugo – video maker&video editor  (تم تنزيله 50 مليون مرة).

- Crazy Drop (تم تنزيله 10 ملايين مرة).
- Cashzine – Earn money reward (تم تنزيله 10 ملايين مرة).
- Fizzo Novel – Reading Offline (تم تنزيله 10 ملايين مرة).
- CashEM: Get Rewards (تم تنزيله 5 ملايين مرة).
- Tick: watch to earn (تم تنزيله 5 ملايين مرة).

أندرويد SpinOk سرقة المعلومات أجهزة أندرويد البرامج الضارة

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