خطوة تفصل ريال مدريد عن توقيع كاريراس

اقترب ريال مدريدمن حسم صفقة اللاعب الإسباني ألفارو كاريراس، ظهير بنفيكا البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر فيديو نشره على حسابه في إكس، أن الاتفاق بين الميرنجي وبنفيكا قد اكتمل بشأن الصفقة، مشيرًا إلى أن كاريراس سيكون لاعبًا في ريال مدريد قريبًا بعد تسوية بعض التفاصيل المهمة.

وأضاف رومانو: "في نفس المحادثات التي دارت بين الناديين بشأن كاريراس، تم التوصل إلى اتفاق أيضًا بشأن انتقال رافا أوبرادور، ظهير ريال مدريد، إلى بنفيكا في صفقة منفصلة. الصفقة تضمن انتقال أوبرادور بشكل نهائي."

وتابع رومانو قائلاً: "كاريراس سيصبح تحت إشراف المدرب تشابي ألونسو في الأيام المقبلة، بينما سيغادر أوبرادور ريال مدريد لينضم إلى بنفيكا في صفقة بيع نهائي."

واختتم: "تم الاتفاق أيضًا على الشروط الشخصية لعقد أوبرادور مع بنفيكا، ومن المتوقع أن يُعلن عن كاريراس كصفقة جديدة لريال مدريد قريبًا."