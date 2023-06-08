هتسرق فلوسك.. تحذيرات من أسوأ 10 تطبيقات على أندرويد

حذر باحثو الأمن الإلكتروني مالكي هواتف أندرويد، من أكثر من 10 تطبيقات يتم استهدافها وحقنها ببرامج ضارة تعمل على سرقة أموالهم عبر التطبيقات البنكية.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة “thesun” البريطانية، تم الكشف عن مجموعة من تطبيقات أندرويد بها مشكلات أمنية كجزء من تحقيق أوسع أجرته شركة الأمن السيبراني “Bitdefender”، على 60000 تطبيق أندرويد ضار.

تحذيرات من أسوأ 10 تطبيقات على أندرويد

تشارك بعض فئات التطبيقات المخصصة لأجهزة أندرويد، في حملة مصممة لدفع البرامج الإعلانية على الهواتف الذكية، وهي تحوى برامج ضارة تخفي داخالها الإعلانات بغرض زيادة الإيرادات، وفقا لشركة الأمن السيبراني.

والتي بدورها تساعد مواقع ويب معينة، على اكتساب عائدا إضافيا عندما يتفاعل الزوار مع إعلاناتهم، ولهذا السبب غالبا ما يستخدم المحتالون البرامج الإعلانية الضارة لدفع الإعلانات المستمرة كوسيلة لكسب المزيد من المال.

ومع ذلك، فقد وجد أن المحتالين وراء حملة التهديد هذه، يعيد توجيه المستخدمين إلى أنواع أخرى من البرامج الضارة، مثل أحصنة طروادة المصرفية والتي تملك القدرة على سرقة تفاصيل الحسابات البنكية الخاصة بمستخدمي أندرويد.

ويستهدف قراصنة الإنترنت مستخدمي نظام التشغيل أندرويد، عبر فئة التطبيقات التي تعرف باسم “التطبيقات المعدلة” على متجر جوجل بلاي Google Play، وفقا لـ Bitdefender.

ويتم إنشاء “التطبيقات المعدلة” بواسطة مبرمجين فرديين من شركات غير رسمية، والتي لا تلتزم باللوائح والقوانين الواجبة على مطوروا التطبيقات، وغالبا ما تعرض الكثير من الإعلانات لتقديم خدمات أو ميزات مميزة مجانية لا يقدمها التطبيق الأصلي.

ووجد باحثو “Bitdefender”، أنه في محاولة لجذب المستخدمين المطمئنين إلى تنزيل البرامج الضارة، فإن الشخص الذي يقف وراء الهجوم يختبئ وراء التطبيقات الشائعة أو المطلوبة التي لا يمكنك العثور عليها في متجر جوجل بلاي الرسمي.

وتعد التطبيقات المعدلة هي برامج شائعة الاستخدام، في بعض الاحيان اعمل مع مواقع ويب مخصصة بالكامل لتقديم هذه الأنواع من الحزم، وفقا للباحثين.

ويقوم المهاجم بعد خداع مستخخدمي أندرويد بتطبيق وهمي يدعى بأنه يقدم ما يحتاجون إليه، والذي بمجرد تنزيله يقوم بتثبيت البرنامج الضار بشكل خفي مع تأخير زمني بحيث ينتشر ولا يتم اكتشاف نشاط مشبوه من برامج الحماية أو برامج فحص جوجل.

وبمجرد تنزيل تلك التطبيقات المعدلة، يواجه أولئك المستخدمون رسالة خطأ تفيد بأن التثبيت لم ينجح وهذا ليس صحيحا، ولكن في الحقيقة أن التطبيق الضار مختبئ بالفعل في نظام التشغيل أندرويد ويمكن العثور عليه فقط في قسم معلومات تطبيقات الإعدادات على أجهزة أندرويد.

وأوضح الباحثون في منشور بالمدونة إن البرامج الضارة موجودة منذ شهر أكتوبر 2022 على الأقل، وهي جديرة بالملاحظة لأنه بدون تقنية التطبيق المعدل الجديد، كان من المحتمل أن تظل غير مكتشفة".

فيما يلي بعض أنواع تطبيقات أندرويد التي تحاكيها البرامج الضارة:

- تطبيقات أندرويد المعروفة باسم كراك اللعبة، حيث تم تعديل الألعاب للسماح لك بلعبها دون شرائها.

- تطبيقات ألعاب ذات ميزات غير مقفلة.

- تطبيقات VPN المجانية.

- تطبيقات الفيديوهات المزيفة.

- تطبيقات نيتفليكس المقلدة.

- تطبيقات الدروس المزيفة.

- تطبيقات يوتيوب أو تيك توك بدون إعلانات.

- تطبيقات عرض وقراءة ملفات PDF.

- تطبيقات الطقس.

- تطبيقات البرامج الأمنية المزيفة.