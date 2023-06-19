بروتوكول تعاون بين محافظة بورسعيد ومشكاة نور والبنك الزراعى لدعم مجمع الصناعات الصغيرة

وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، بروتوكول تعاون، لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجمع الصناعات الصغيرة بجنوب بورسعيد( 54_ 58) مصنعا، و دعم صغار التجار بالحميدي والتجاري، ودعم الأسر المنتجة ورقيقي الحال.

جاء ذلك بحضور قيادات البنك الزراعي المصري ، وحسن الحبال مدير الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

وخلال كلمته ، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر لرئيس البنك الزراعي المصري ، على التعاون المثمر في العديد من المجالات، لافتا إلى أن البنك ساهم بشكل كبير في تطوير منظومة الزراعة ببورسعيد، وتقديم التيسيرات للمزارعين، وتوفير الماكينات والالات الزراعية، مشيرا الى أن البروتوكول اليوم يهدف لدعم الشباب والأسر المعيلة وأهالينا في الحميدي والتجاري.

وقال اللواء عادل الغضبان إن محافظة بورسعيد أصبحت مدينة زراعية وصناعية وتجارية ولوجيستية تجمع مختلف الانشطة، و من خلال بروتوكول التعاون مع البنك سوف يتم شراء المنتجات من مشروعات الشباب بالمنطقة الصناعية 118مصنع، وتوزيعها على صغار التجار والمتعثرين في الحميدي والتجاري، والمحافظة سوف تتحمل تكاليف الضرائب الخاصة بالسلع، مما يحقق انتعاشا اقتصاديا يعود بالخير على أصحاب المصانع، و صغار التجار والشباب و الأسر المنتجة والمعيلة.

واوضح محافظ بورسعيد أن الفترة القادمة سوف تشهد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النهضة الاقتصادية وخطط التصدير المنشودة داخل محافظة بورسعيد.

وخلال كلمته، وجه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر والمستمر مع محافظ بورسعيد، الذي يقدم كل الدعم للمستثمرين والشباب والبنك الزراعي، مشيرا الى ان نشاطات البنك الزراعي لم تعد قاصرة على دعم مشروعات الزراعة فقط ، بل تمتد لتمويل ودعم مشروعات الشباب الصناعية و المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، معربا عن سعادته بالمشاركة في مبادرة محافظة بورسعيد لدعم صغار التجار في الحميدي والتجاري، مؤكدا على تقديم كامل الدعم بما يحقق النهضة الاقتصادية ببورسعيد.

برتوكول ثلاثي بين بورسعيد ومشكاة نور و البنك الزراعى IMG-20230619-WA0015 IMG-20230619-WA0012 IMG-20230619-WA0011 IMG-20230619-WA0010 IMG-20230619-WA0014 IMG-20230619-WA0008 IMG-20230619-WA0009 IMG-20230619-WA0016 IMG-20230619-WA0013 IMG-20230619-WA0007 IMG-20230619-WA0006

ومن جانبها، وجهت نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس البنك الزراعي، على دعمهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تشريفهما لافتتاح تكية مشروعات المؤسسة أمس، مؤكدة على أن مؤسسة مشكاة نور سوف تفتح ابوابها لاستقبال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الشباب و الأسر المعيلة، وتتعاون مع المحافظة والبنك الزراعي في تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة.