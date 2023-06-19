عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين محافظة بورسعيد ومشكاة نور والبنك الزراعى لدعم مجمع الصناعات الصغيرة

برتوكول ثلاثي بين
برتوكول ثلاثي بين بورسعيد ومشكاة نور و البنك الزراعى

 وقع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ،  والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، بروتوكول تعاون، لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجمع الصناعات الصغيرة بجنوب بورسعيد( 54_ 58)  مصنعا، و دعم صغار التجار بالحميدي والتجاري، ودعم الأسر المنتجة ورقيقي الحال. 

 

جاء ذلك بحضور قيادات البنك الزراعي المصري ، وحسن الحبال مدير الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

وخلال كلمته ، وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  الشكر لرئيس البنك الزراعي المصري ، على التعاون المثمر في العديد من المجالات،  لافتا إلى أن البنك ساهم بشكل كبير في تطوير  منظومة الزراعة ببورسعيد،  وتقديم التيسيرات للمزارعين، وتوفير الماكينات والالات الزراعية،  مشيرا الى أن البروتوكول اليوم يهدف لدعم الشباب والأسر المعيلة وأهالينا في الحميدي والتجاري.

وقال اللواء عادل الغضبان إن محافظة بورسعيد أصبحت مدينة زراعية وصناعية وتجارية ولوجيستية تجمع مختلف الانشطة،  و من خلال بروتوكول التعاون مع البنك سوف يتم شراء المنتجات من مشروعات الشباب بالمنطقة الصناعية 118مصنع،  وتوزيعها على صغار التجار والمتعثرين في الحميدي والتجاري،  والمحافظة سوف تتحمل تكاليف الضرائب الخاصة بالسلع،  مما يحقق انتعاشا اقتصاديا يعود بالخير على أصحاب المصانع،  و صغار التجار والشباب و الأسر المنتجة والمعيلة.

واوضح محافظ بورسعيد أن الفترة القادمة سوف تشهد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النهضة الاقتصادية وخطط التصدير المنشودة داخل محافظة بورسعيد.

وكيل تعليم بورسعيد تشهد الندوة التثقيفية حقوق وواجبات ذوي الاحتياجات الخاصة

وكيل تعليم بورسعيد تستقبل رئيس القطاع الفني والمعلمين بأكاديمية السويدي

وخلال كلمته،  وجه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، الشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون المثمر والمستمر مع محافظ بورسعيد،  الذي يقدم كل الدعم للمستثمرين والشباب والبنك الزراعي،  مشيرا الى ان نشاطات البنك الزراعي لم تعد قاصرة على دعم مشروعات الزراعة فقط ،  بل تمتد لتمويل ودعم مشروعات الشباب الصناعية و المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،  معربا عن سعادته بالمشاركة في مبادرة محافظة بورسعيد لدعم صغار التجار في الحميدي والتجاري،  مؤكدا على تقديم كامل الدعم بما يحقق النهضة الاقتصادية ببورسعيد.

برتوكول ثلاثي بين بورسعيد ومشكاة نور و البنك الزراعى

IMG-20230619-WA0015
IMG-20230619-WA0015
IMG-20230619-WA0012
IMG-20230619-WA0012
IMG-20230619-WA0011
IMG-20230619-WA0011
IMG-20230619-WA0010
IMG-20230619-WA0010
IMG-20230619-WA0014
IMG-20230619-WA0014
IMG-20230619-WA0008
IMG-20230619-WA0008
IMG-20230619-WA0009
IMG-20230619-WA0009
IMG-20230619-WA0016
IMG-20230619-WA0016
IMG-20230619-WA0013
IMG-20230619-WA0013
IMG-20230619-WA0007
IMG-20230619-WA0007
IMG-20230619-WA0006
IMG-20230619-WA0006

ومن جانبها،  وجهت نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية الشكر لمحافظ بورسعيد ورئيس البنك الزراعي،  على دعمهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  وكذا تشريفهما لافتتاح تكية مشروعات المؤسسة أمس،  مؤكدة على أن مؤسسة مشكاة نور سوف تفتح ابوابها لاستقبال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من الشباب و الأسر المعيلة، وتتعاون مع المحافظة والبنك الزراعي في تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة.

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد الإدارة العامة للشئون القانونية البنك الزراعي المصري اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد رئيس البنك الزراعى عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مجمع الصناعات مجمع الصناعات الصغيرة محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إللي بيحصل ده إهانة.. مرتضى منصور للمحكمة: أنا كل مرة اتحبس

قرار قضائي عاجل فى عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ليس بوبو.. الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

أول رد فعل من فيفا بشأن احتفال أفشة المحظور

زلزال قوي يضرب شرق البحر المتوسط .. تفاصيل

فى قضية عزله بمجلس الدولة.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بشرى لعشاق الأحمر.. فشل احتراف نجم الأهلي

إنذار عاجل .. سر خطير في تحول لون اللحم إلى الأخضر

ترشيحاتنا

بيان عاجل من قيس سعيد بشأن توطين المهاجرين في تونس

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

دعاء إفطار الصائم في العشر من ذي الحجة .. كلمات مستجابة

لبنان.. أنباء عن إصابة فنانة شهيرة بطلق ناري ونجلها ينفي

هذا ما أكد عليه الزعيم الصيني لوزير الخارجية الأمريكي بشأن روسيا

أمريكا تتعهد بتقديم 171 مليون دولار إضافية للاستجابة الإنسانية في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون سحري لتنظيف الكرشة في 20 ثانية

أبرزها دوخة وصداع.. أعراض تؤكد إصابتك بضربة شمس لاتتجاهلها

ظهور كنيسة مغمورة بعد جفاف نهر بالمكسيك يثير الجدل.. اعرف القصة

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات انتشر قبل 140 مليون .. القصة كاملة

فيديو

ماذا قالت عن فيلم المغتصبون.. ليلى علوي تبكى على الهواء لهذا السبب 

انسى أبو 30 جنيها.. هبوط في أسعار الأرز

مفاجأة سعيدة .. انخفاض الحرارة وتراجع الرطوبة

الجرام انخفض 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ