إشادة برلمانية من نواب الدقهلية بإنجازات محافظ بورسعيد على أرض الباسلة

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من نواب محافظة الدقهلية ، الاستاذ احمد الحديدي والمهندس حسن المير والمهندس وليد فرعون، اعضاء مجلس النواب بديوان عام المحافظة، وذلك لتقديم التهنئة لمحافظ بورسعيد بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك و بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوفد النواب على تهنئتهم، معربا عن سعادته بزيارتهم للمدينة الباسلة، من أجل التعرف ميدانيا على ماتشهده المحافظة من مشروعات قومية غير مسبوقة.

اشادة برلمانية من نواب الدقهلية بأنجازات محافظ بورسعيد على أرض الباسلة IMG-20230619-WA0050 IMG-20230619-WA0051 IMG-20230619-WA0052

وأشاد وفد نواب محافظة الدقهلية بما لمسوه منذ وصولهم المحافظة من تنمية و تطور في العديد من المجالات والتي كانت ثمار جهود متواصلة من محافظ بورسعيد والجهات التنفيذية، لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد.