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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عائشة بن أحمد: محبش راجل يتحكم في حياتي.. لا تخنقني ولا أخنقك

الفنان التونسية عائشة
الفنان التونسية عائشة بن احمد

كشفت   الفنانة  التونسية عائشة بن أحمد عن أوجه التشابه   بينها وبين شخصية " شيرين " في  مسلسل مذكرات زوج الذي قدمته  في الموسم الرمضاني الماضي  قائلة : " -فيه حاجات مشتركة بيني وبين شريين  موجودة عندي وشبهي   كون  شريين شخصية مسؤولة  وتحب أن تسير كافة الامور بدقة وبشكل بروفيشنال  زي ماهي عاوزة وكل شيء في مكانها  ودقة المواعيد".


ولفتت خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” إلى أنها قامت بدراسة  شخصيات الناس المحبة لفكرة السيطرة  ووجدت أن كل من لديهم  حب السيطرة هي شخصيات هشة من الداخل وليست قوية قائلة : " درست الناس الي عندهم حب السيطرة  لقيتهم ناس ضعاف  من جواهم لانهم بيخافوا من اي شيء جديد  ورايت  شريين  شخصية هشة من داخلها ".


وعن رأيها في فكرة السيطرة  في العلاقات بين الزوجين قالت : " اأقبل أن يكون هناك  رجل مسيطر علي شخصيتي أو العكس أن اقوم بالسيطرة عليه  أنا احب أحترم الرجل وهو يحترمني من غير ماخنقه ولا يخنقني.


واصلت : مش بحب حد يتحكم في حياتي ولا أنا أتحكم في حياة حد وأن ذلك يتحقق عبر تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة عبر التواصل والتفاهم والاحترام   الملخص لا تخنقني ولا أخنقك".

 

 التجربة الفنية الثانية


وكشفت أنها سعدت بتجربة العمل مع الفنان طارق لطفي وهي التجربة الفنية الثانية  لها معه بعد  : شهادة ميلاد " ولكن الفارق  في مذكرات زوج أن المشاهد   كانت  أكثر وأكثر قائلة  "طارق لطفي  ثاني مرة  يجمعني  معه عمل بعد شهادة ميلاد لكن المشاهد في مذكرات زوج اشتغلنا كتير مع بعض"، مؤكدة أن طارق لطفي شخصية طيبة وشديدة الاحترام والانضباط ولا يفكر أثناء التمثيل إلا في إنجاح العمل فقط كونه بطلاً فقط يفكر في خروج العمل في أبهى صورة  قائلة: طيب جداً ومحترم جداً ومهتم بكل شيء ومش عايش في دور النجم والبطل كل همه الشغل ودوره والعمل هيخرج شكله عامل إزاي ؟ والشغل  معاه مريح جداً وبحبه من قلبي".

عائشة بن احمد التونسية عائشة بن أحمد فضائية “أون” برنامج “كلمة أخيرة طارق لطفي

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