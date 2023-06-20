عائشة بن أحمد: ماينفعش نتحرم من جمال المياه في شرم الشيخ بسبب القرش

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها البالغة بزيارة شرم الشيخ الاولى لها وذكرت أنها من أمتع تجاربها وذلك في تعليقها على مشاركة جمهورها بنشر صورًا لها من رحلتها للغطس فى البحر بمدينة شرم الشيخ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل "إنستجرام". قائلة : " شرم الشيخ أول مرة أروحها وحبيتها وكان تحدي الغوص مهم جدا وهي المرة الثانية التي أجرب فيها الغوص ".



واصلت : " أزمة سمك القرش مرعبة ولكن مع ذلك ماينفعش ماننزلش الميه خالص ماينفعش وسواء في مصر أو تونس إحنا في " سيزون “ سياحة ماينفعش نخاف ونضيعه بسبب أزمة عارضة حتى لو خايفين بس ماينفعش تكمل الحالة دي”.



وأعربت أنها ذهلت بعد غطسها في أعماق البحر الاحمر وأنها شاهدت مشاهد خلابة وأحبت الاسماك والشعب المرجانية بشكل جعلها تتقرب إلى الله بشكل أكبر قائلة : " تجربة الغطس كانت مهمة لاني دخلت عالم " بيور " جداً وده المكان الوحيد الي الانسان لم يستطع توليثه ".



استطردت خلال لقاء لها لبرنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ”أنا بطبعي عاشقة للطبيعة ونزولي تحت الماء شيء جديد عليا ودفعني للتقرب إلى الله بما شاهدته وهي تجربة كانت أكثر من رائعة ".



وذكرت أن تجربة الغطس في شرم الشيع جعلها تضيف الاسماك على قائمة المأكولات الممنوعة بالنسبة لها خاصة انها توقفت عن تناول اللحوم الحمراء والبيضاء منذ فترة قائلة : " أنا كنت بأكل سمك فقط وليس لحوم حمراء أو بيضاء ولكن لما نزلت الميه قررت ماكلش سمك تاني كان السمك شكله حلو وبينا كميا وقلت مش هاكلهم تاني ممكن أكل جمبري لان السمكة حيوان شافني وشافني ومبسوط في الميه مش هاكله تاني "