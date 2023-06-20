عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية كفر الشيخ سليم بالغربية يستغيثون من الظلام الدامس

صدى البلد

أعرب أهالي قرية كفر الشيخ سليم - التابعة لمركز طنطا -  فى محافظة الغربية ، عن استيائهم بسبب أعمدة الإنارة التي لا تعمل؛ مما يتسبب في العديد من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.


ويقول المواطن شادي فؤاد محمود بلال، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني أشد المعاناة بصفة يومية من عدم وجود كشافات إنارة ولا يوجد بها أي إنارة تذكر وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل، وتحديد ميزانية لإنارة طريق القرية، والاهتمام والعناية بالأمر؛ لاتخاذ وعمل اللازم، لتسهيل حركة الأهالي، وحفاظا على الأرواح والحد من الحوادث.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال هذا الرقم (01004707098).


يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اعمدة الانارة الظلام الدامس العديد من الحوادث تعرض حياة المارة للخطر عدم وجود كشافات أنارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية بإجاباته قبل توزيه باللجان..والتعليم: ماحصلش

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

ترشيحاتنا

وكالة الفضاء الأفريقية.. كيف تساهم في دعم المشروعات الصغيرة بمجال التكنولوجيا؟

نشرة المرأة: استخدامات مختلفة لملمع الزجاج.. أطعمة تجنبها فورا تؤثر على صحتك.. أضرار معطر الجو

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعات الصلاة.. اعرف الموقف الشرعي

للمرة الثانية خلال 2023.. إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اليوم

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

كيف انتصر الحوار الوطني لأهداف ثورة 30 يونيو ؟ برلمانية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ