بروتوكول تعاون بين صحة الإسكندرية والهلال الأحمر المصري

وقعت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع الدكتورة فاطمة محمد ابو شوك رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري .

و قد صرحت الدكتورة أميرة طهيو أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تضافر الجهود من أجل رفع الوعي الصحي لدى المواطن و ذلك عن طريق عقد ندوات صحية وتوعوية مشتركة و المشاركة في الأيام و الأسابيع الصحية العالمية على مدار العام و التعاون أيضاً في مجال التدريب عن طريق الاستعانة بمدربين متخصصين من مديرية الشئون الصحية لتنفيذ تدريبات بجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأضافت الدكتورة فاطمة أبو شوك أن التعاون يشمل أيضاً المشاركة في الخدمة المجتمعية عن طريق المساهمة في تنفيذ قوافل طبية و توعوية لتوصيل الخدمات الطبية لكل محتاج.

يأتي هذا إيماناً بأهمية تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة الصحة و السكان من أجل النهوض بالخدمات الصحية ورفع الوعي الصحي لدى المواطن.