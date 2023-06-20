مصطفى هريدي: أنا رجل مستسلم وزوجتي هي جيشي الحقيقي ..فيديو

قال الفنان مصطفى هريدي، إنه متزوج من تونسية إسمها رانيا و ليست من الوسط الفني، و جمعتهما علاقة زواج أستمرت لمدة 4 سنوات.

و كشف "هريدي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن قصتهم بدأت بتعارف في مكان عام و هو مع بعض من أصدقائه، و أنها تتميز بأنها تنظر إلى ما بداخله، و هي دائما بجانبه و تحبه كثيرا، معقبا: "هي جيشي الحقيقي".

و أوضح "هريدي"، أنه في المقابل ينفذ لها كل ما تريد قائلا: " أنا زوج مستسلم"، منوها إلى أنها ساندته وقت حادثته بالسيارة، خاصة أنه عانى من العديد من الكسور و الإصابات و هي من قامت بعلاجه.

و تابع، أنه فقد بعد حادثة السيارة التي مر بها جزءا من ذاكرته، بسبب قوة الحادثة و ما تعرض له، و أنه إستعاد الذاكرة بعد دخوله إلى المستشفى.



