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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى هريدي: أنا رجل مستسلم وزوجتي هي جيشي الحقيقي ..فيديو

مصطفى هريدي
مصطفى هريدي

قال الفنان مصطفى هريدي، إنه متزوج من تونسية إسمها رانيا و ليست من الوسط الفني، و جمعتهما علاقة زواج أستمرت لمدة 4 سنوات.

و كشف "هريدي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن قصتهم بدأت بتعارف في مكان عام و هو مع بعض من أصدقائه، و أنها تتميز بأنها تنظر إلى ما بداخله، و هي دائما بجانبه و تحبه كثيرا، معقبا: "هي جيشي الحقيقي".

و أوضح "هريدي"، أنه في المقابل ينفذ لها كل ما تريد قائلا: " أنا زوج مستسلم"، منوها إلى أنها ساندته وقت حادثته بالسيارة، خاصة أنه عانى من العديد من الكسور و الإصابات و هي من قامت بعلاجه.

و تابع، أنه فقد بعد حادثة السيارة التي مر بها جزءا من ذاكرته، بسبب قوة الحادثة و ما تعرض له، و أنه إستعاد الذاكرة بعد دخوله إلى المستشفى. 

 

مصطفى هريدي الوسط الفنى الستات

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