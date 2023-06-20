بإطلالة كلاسيكية.. مهيرة عبد العزيز تنشرصورًا جديدة

شاركت الفنانة مهيرة عبد العزيز عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مهيرة في الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة، واعتمدت على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وشاركت مهيرة عبد العزيز ، في مسرحية "كازانوفا"، بطولة حسن الرداد وعمرو يوسف في موسم الرياض بالسعودية، وذلك بعدما شاركت في الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي عُرض على نتفليكس العالمية، وحقق عدد مشاهدات عالية.

يذكر أن مهيرة عبد العزيز كانت إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشي، كما أنها انضمت مؤخراً إلى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتي المنصة، والذي يعرض على نتفليكس العالمية، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.