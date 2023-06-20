عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: الصين وجهت "إشارة دبلوماسية تنذر بالخطر" إلى تل أبيب

صحيفة إسرائيلية:
صحيفة إسرائيلية: الصين بعثت "إشارة دبلوماسية تنذر بالخطر"

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مقالا، تحدثت فيه عن "إشارة دبلوماسية تنذر بالخطر" بعثتها الصين إلى تل أبيب عبر استقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وجاء في المقال الذي كتبته غاليا لافي مؤرخة وباحثة ونائبة مدير مركز ديان وجيلفورد جلاسر للسياسة الإسرائيلية الصينية في معهد دراسات الأمن القومي، أننا "في إسرائيل اعتدنا بالفعل على إدانة بكين لنا في أوقات التصعيد والعمل ضدنا في الأمم المتحدة. ومع ذلك، كانت ضيافة أبو مازن الأسبوع الماضي أكثر من مجرد إشارة تحذير رمزية".

ولفتت الكاتبة إلى أن "الرئيس شي جين بينغ أعلن عن "شراكة استراتيجية" بين الصين والفلسطينيين - وهي مكانة مماثلة لتلك التي مُنحت إلى أكبر وأهم دول من المنطقة مثل مصر والسعودية وإيران".

وتابعت في المقال: "في هذا الوقت، لا مفر من القول صراحة، إن العلاقات الإسرائيلية الصينية آخذة في التدهور، على الرغم من أن وفودا تجارية من الصين قد عادت مؤخرا لزيارة إسرائيل. الآن أرسلت الصين إشارة دبلوماسية عندما تجاوزت قواعد البروتوكول الصارم الذي حددته بنفسها، ودعت رئيس السلطة، في وقت لا تلوح في الأفق زيارة موازية من قبل رئيس وزراء إسرائيل".

وأضافت: "وبغض النظر عن هذا الركود الدبلوماسي، فلا داعي للقلق حيال الإعلانات الرنانة عن استثمارات الصين الاقتصادية في السلطة الفلسطينية. إذا حكمنا من خلال الماضي، فمن المشكوك فيه للغاية ما إذا كان الفلسطينيون سيحصلون على أي شيء ملموس من هذه الزيارة، كما أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الصين للفلسطينيين محدودة للغاية مقارنة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة ، وحتى التجارة بين الطرفين تتعثر".

وتابعت الكاتبة أنه "من الناحية السياسية، يمكن للتدخل الصيني أن يقود إسرائيل إلى الفخ، ومن الواضح أن أبو مازن أيضا لا يضع الكثير من الأمل في الوعود الصينية للاستثمارات، وقد اختار التركيز على الفوائد السياسية المحتملة، وفي محادثته مع الرئيس شي، طلب مناقشة الجهود المبذولة لتقديم فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، والجهود المبذولة لإشراك محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية".

وأضاف المقال: "الرئيس الصيني، الذي يحمل الآن أمجاد رعاية الاتفاق الإيراني السعودي، ويحاول وصف نفسه بأنه قوة مسؤولة ومحبة للسلام، قدم لأبو مازن خطة من ثلاث نقاط لحل الصراع، لكنها مثل سابقاتها عامة جدا ولا تحدد خطوات عملية، من الصعب معرفة ما إذا كان أبو مازن يعتقد حقا أن الصين تريد التوسط بين الطرفين، أم أنه على استعداد لقبول هذا الكلام من أجل الاستمرار في الاستفادة من دعم الصين في الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت للإشارة للولايات المتحدة، مثلما فعلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأن الفلسطينيين أيضا يرغبون في اعتبار الصين بديلا لواشنطن".

وختمت الباحثة الإسرائيلية مقالها بالقول: "حتى لو لم تحقق زيارة أبو مازن أي فائدة له، إلا أنه في الوضع الحالي، وخاصة في ضوء الموقف الواضح المتمثل في اتخاذ الصين جانبا للفلسطينيين، فلا يمكن لإسرائيل أن يُنظر إليها على أنها تدير ظهرها لها. الصديق المقرب الولايات المتحدة: هذا المعسكر يمكن أن يضر بعلاقات إسرائيل مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسنشعر جميعا بالثمن في جيوبنا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

نزل لأدنى مستوى.. تراجع حاد في أسعار الذهب اليوم |عيار 21 مفاجأة

مجلس الوزراء يكشف مدة إجازة عيد الأضحي.. تبدأ الثلاثاء 27 يونيو

بعد ضياع صفقة الموسم.. شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم عربي سوبر

من العيار الثقيل.. الكشف عن اسم صفقة الزمالك المنتظرة

انخفاض مفاجئ.. تراجع أسعار الدواجن الثلاثاء 20-6-2023

رسميا..  رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص  بداية من يوليو القادم

شاومينج ينشر أسئلة فرنساوي الثانوية العامة بعد توزيعها باللجان.. والتعليم تتحرك

ترشيحاتنا

الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة الأئمة.. ادخل عبر هذا الرابط

تراجع أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21

السيسي في فرنسا.. 3 مهام على جدول أعماله أحدها يتعلق بالأمن القومي

سفير الصين بالقاهرة يكرم الفائزين بجائزة "سفراء الثقافة الصغار".. تفاصيل

احترس.. أعراض خطير إذا ظهرت عليك تدل بعدم شرب الماء بشكل كاف

زلزال قوي يضرب إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

إمام عاشور يخيب آمال الأهلي وبن شرقي يقترب من للزمالك| صفقات الأبيض

وزنه مفاجأة.. عجل يلفت الانتباه بتناول الشكولاتة والباتيه قبل عيد الأضحى

حوافز بآلاف الدورلات.. أيرلندا تعلن عن منحة لمن يعمر جزرها السياحية |تفاصيل

فيديو

مش حتصدق.. نجمات سينما تعرضن للخيانة الزوجية/ فيديو جراف

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ