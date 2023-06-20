الحوار الوطني: الشباب طالبوا بتأسيس وزارة جديدة لهم بعيدة عن الرياضة

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجان الفنية للحوار الوطني تعمل على كافة المشاكل والتحديات التي تعوق الشباب في المدارس أو الجامعات وأيضا الخريجين.

وأضاف أحمد فتحي، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن استراتيجية رواد مصر 2030 مازالت تحت مظلة التخطيط، متابعا: لا يوجد لدينا هيئة أو جهة مختصة برواد الأعمال، ولذلك طالب الشباب بفصل وزارة الشباب عن الرياضة، لتكون مختصة بالشباب وأهدافهم.



وأوضح أننا بحاجة إلى دعم رواد الأعمال من خلال دورات تدريبية، مشددا على أهمية رفع الوعي لدى الشباب داخل المدارس بأهمية التدريب والتأهيل.

ولفت إلى أنه تم دمج الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل جلسات الحوار الوطني والشباب المشارك، موضحا بأن أفكار ذوي الاحتياجات الخاصة كانت مبهرة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء ورشة عمل، خاصه برواد الأعمال والشباب والمستثمرين، للحديث عن مطالباتهم وأفكارهم، وذلك لتقديم التوصيات للرئيس السيسي بعد ذلك.