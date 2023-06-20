صحف الإمارات| جوتيريش: السودان يغرق في الموت والدمار.. بن راشد: يد بلادنا ممدودة لكل العرب.. وولي عهد الكويت يدعو البرلمان لمنح الحكومة مهلة

للعام الـ12..الإمارات الوجهة المفضّلة للعيش للشباب العربي

مطار دبي الدولي يتوقع استقبال 252 ألف مسافر يومياً

كييف تستعيد قرية.. وموسكو تؤكد مقتل 103 جنود أوكرانيين

البرلمان البريطاني يدين جونسون في قضية "حفلات كورونا"

اختفاء غواصة سياحية تزور حطام "تايتانيك"



تناولت صحف الإمارات عدة موضوعات ما بين القضايا المحلية والتطورات الخارجية، والتي تناولت فيها شئون السودان وأوكرانيا، وترتيب الإمارات الدولي وبين الدول العربية.



البداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية، حيث أوردت الصحيفة، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن يد الإمارات ممدودة لكل العرب وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.



وقال عبر حسابه الرسمي في تويتر: «للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا.. ويرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به.. ونحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي.. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب.. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة».



وذكرت صحيفة الاتحاد، أنه للعام الثاني عشر على التوالي، كشف استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، والذي أصدرته «أصداء بي سي دبليو»، أن الشباب العربي يعتبرون الإمارات العربية المتحدة الدولة المفضلة للعيش والتي يريدون لبلدانهم أن تقتدي بها. واحتلت الولايات المتحدة وكندا المرتبتين الثانية والثالثة للعام الثالث على التوالي. ومن اللافت أن ثلاثاً من دول مجلس التعاون الخليجي - الإمارات والسعودية وقطر - تظهر في قائمة الدول الخمس المثالية الأوائل للمرة الأولى منذ تسعة أعوام. ويقول الشباب والشابات العرب إنهم يفضلون حالياً العيش في قطر أكثر من المملكة المتحدة، بينما تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة مع المملكة المتحدة في قائمة الدول التي يريد الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي بها.

في جانب آخر، صادق أعضاء البرلمان البريطاني بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بالكذب على المجلس بشأن حفلات أقامها في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة كوفيد، وسحبوا منه شارة دخول البرلمان.

لفتت الاتحاد الى موضوع آخر، حيث يواصل خفر السواحل الأميركيون والكنديون البحث عن غواصة سياحية صغيرة فقدت وعلى متنها خمسة أشخاص في رحلة لزيارة حطام سفينة "تايتانيك" في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أميركا الشمالية.

وتبلغت السلطات بعد ظهر الأحد من مشغل الغواصة "أوشنغيت اكسبديشنز" أن الغواصة اختفت على ما قال الأميرال جون موغر من خفر السواحل الأميركيين.

وأوضح "نبذل جهوداً كبيرة جداً" مضيفاً أن عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركز على منطقة "تبعد حوالي 1450 كيلومتر شرق كايب كود على عمق أربعة آلاف متر".

وأضاف "إنها منطقة بعيدة وإجراء عمليات بحث فيها معقد جداً" مقدراً أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.

ومن بين الركاب رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن".

وامتنع موغر عن إعطاء تفاصيل حول الأشخاص الموجودين في الغواصة "احتراماً لعائلاتهم" مكتفياً بنقل ما أوردته الشركة المشغلة بأن في الغواصة سائقها وأربعة أشخاص آخرين.

وتشارك في عمليات البحث طائرة سي-130" أميركية وأخرى كندية مجهزة بسونار قادر على رصد الغواصات على ما أوضح حفر السواحل الأميركيون.

وأكدت "أوشنغيت إكسبيديشنز" في بيان "تجنيد كل الخيارات لإعادة الطاقم بسلامة".

في أهم عناوين صحيفة الخليج الإماراتية، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الاثنين، من أنّ السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، جاء ذلك في مؤتمر استضافته جنيف تعهّد فيه المانحون تقديم نحو 1,5 مليار دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين فارّين من القتال.



وقال غوتيريس، أمام المشاركين في المؤتمر، إنّ «حجم وسرعة غرق السودان في الموت والدمار غير مسبوق. من دون دعم إضافي قوي يمكن أن يصبح السودان بسرعة مكاناً لانعدام القانون ولنشر عدم الأمان في أنحاء المنطقة».



ووجّهت الأمم المتحدة نداءين لمعالجة الأزمة عبر الاستجابة الإنسانية داخل السودان، والاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الدول المجاورة، معلنة عن حاجتها إلى 3 مليارات دولار هذا العام لم تحصل سوى على أقل من 17 في المئة منها.



وقال غوتيريس إنّ «الوضع في دارفور والخرطوم كارثي. القتال محتدم والناس يتعرضون لهجمات في منازلهم وفي الشوارع... خلال أكثر من شهرين بقليل، أُرغم مليونا شخص على ترك ديارهم بحثاً عن ملاذ في مناطق أكثر أمانًا في السودان، أو خارج الحدود، وعبَر ما يقرب من نصف مليون شخص الحدود إلى البلدان المجاورة».

ذكرت صحيفة الخليج، أعلنت أوكرانيا، أمس الاثنين،استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية،بينما أعلنت روسيا أن 23 من جنودها قضوا على 103 من مشاة البحرية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفودونيتسكويه، وإحباط «مؤامرات إرهابية أوكرانية» ضد مسؤولين مدعومين من موسكو،وأوضح الكرملين أنه رفض مساعدة الأمم المتحدة في خيرسون بسبب «مخاوف أمنية».

أوردت صحيفة الخليج، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، أن العلاقات مع الصين «على المسار الصحيح» بعد زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين.

وفي حديثه للصحفيين بعد فعالية بشأن المناخ في كاليفورنيا، قال بايدن إن بلينكن قام «بعمل رائع» في زيارته إلى العاصمة الصينية، وهي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ عام 2018، مضيفاً «نحن على المسار الصحيح».

من جانبها، أوردت صحيفة البيان الإماراتية، يتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي (DXB)، المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم، ارتفاعاً كبيراً في أعداد المسافرين عبر جميع مباني المسافرين خلال الأسابيع القادمة، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الأضحى المبارك التي تستمر ستة أيام وتبدأ نهاية هذا الأسبوع.

ووفقاً لمطارات دبي ، يتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 3,5 مليون مسافر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 3 يوليو، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 252 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن تصل الزيادة في أعداد المغادرين أكثر من ربع مليون مسافر خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 25 يونيو، منها 100 ألف مسافر في يوم السبت الموافق 24 يونيو لوحده.

ومن المتوقع أن يكون يوم 2 يوليو الأكثر ازدحاماً تزامناً مع نهاية عطلة عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حركة المرور اليومية 305 ألف مسافر.



اوردت صحيفة البيان، دعا ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد، لمنح مهلة كافية لتحقيق إنجازات.

وقال الشيخ مشعل موجهاً حديثه للنواب في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: «عليكم الارتقاء بالممارسة الديمقراطية، وإعطاء الحكومة مهلة كافية لتحقيق الإنجاز ثم استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد إذا كان لها محل».