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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يكرم 31 من حفظة القرآن والمتفوقين دراسيا

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء اللقاء

كرم الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، 31 من حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين دراسياً بالمرحلة الإعدادية من أبناء قرية الحامولي، بمنحهم شهادات التقدير والمبالغ المالية، كما سلم أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج غير القادرات، خلال الحفل الذي نظمته جمعية أبناء الجارحي الخيرية بقرية الحامولي، بالتنسيق مع مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، وبالتعاون مع محافظة الفيوم، عقب اللقاء الجماهيرى بأهالي قرى مركز يوسف الصديق.

جاء ذلك بحضور، المهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ على غيث الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالفيوم، وممثلى المديريات الخدمية بالمحافظة، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمكرمين وذويهم.

وخلال كلمته بالاحتفالية، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع الحضور باقتراب عيد الأضحى المبارك، معرباً عن سعادته بالمشاركة باحتفالية جمعية أبناء الجارحي الخيرية بقرية الحامولي، لتكريم حفظة القرآن الكريم، والمتفوقين دراسياً بالشهادة الإعدادية، وتسليم أجهزة العرائس للفتيات المقبلات على الزواج، مثمناً دور مسئولي الجمعية ومتطوعيها من الشباب والفتيات، لصدق دعمهم ومشاركتهم الفاعلة بمختلف الفعاليات الخدمية والتنموية.

وأكد المحافظ أن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير من خلال التداخلات الخاصة بالحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة، وهو أمر طيب يؤكد على التقارب بين الناس ومساندتهم لبعضهم البعض في شتى مناحى الحياة، من خلال أنشطة الحماية الاجتماعية لجميع طوائف المواطنين المستحقين للرعاية والدعم.

وأضاف محافظ الفيوم، أن العمل الخيري والتطوعي، من الأمور الدالة على الرقي الإنساني، والإحساس بمعاناة الآخرين، لافتاً  إلى أن تكاتف وتعاون شعب مصر يظهر دائماً في كل المواقف خاصة الصعبة منها، مؤكداً أن مصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قادرة على العبور إلى المستقبل بأمان.

ومن جانبه، قدم المهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، الشكر لمحافظ الفيوم، لمشاركته بحفل جمعية أبناء الجارحي الخيرية بقرية الحامولي، مثمناً دعمه الدائم والمستمر لمختلف الأنشطة الخيرية، مشيراً إلى أنهم اليوم بصدد تكريم عدد 31 من حفظة القرآن الكريم، بواقع عدد 10من حفظة القرآن الكريم، وعدد 11 من المحفظين والمحفظات، وعدد 10 من المتفوقين دراسياً بالشهادة الإعدادية من أبناء مدرسة إبراهيم الجارحي، بمنحهم شهادات التقدير ومبالغ مالية، وتكريم خاص لإدارة المدرسة، وتسليم عدد 8 فتيات غير قادرات مقبلات على الزواج أجهزة عرائس "ثلاجة، وبوتجاز" لكل واحدة منهن.

وأضاف أن مسابقة القرآن الكريم تقدم لها 670 متسابقاً ومتسابقةً، من مختلف قرى مركز يوسف الصديق، تم تصعيد 116 منهم للمسابقة النهائية، وفاز من بينهم عدد 10 متسابقين بمستويات المسابقة المختلفة، التى شملت حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ نصف القرآن، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء، وحفظ 3 أجزاء، لافتاً إلى أن جمعية أبناء الجارحي للأعمال الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، تعمل بعدة مجالات منها: تجهيز العرائس على مدار العام، والمساعدات العينية والمالية، وتوفير شنط المواد الغذائية، وتوفير أغطية وألحفة للأسر الأولى بالرعاية.

وفي ختام الحفل، قام محافظ الفيوم، وعضو مجلس الشيوخ، بتكريم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة، والمحفظين والمحفظات القائمين على المسابقة، والمتفوقين دراسياً بالشهادة الإعدادية، بمنحهم شهادات التقدير والمبالغ المالية، وتسليم أجهزة العرائس للمستفيدات، كما تم التقاط الصور التذكارية مع المكرمين.

محافظ الفيوم يتابع سير الأعمال الإنشائية بالمجمعين الخدمي والزراعي

 

 

 

 

محافظ الفيوم ورئيس البنك الزراعي يسلمان مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية

 

 

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