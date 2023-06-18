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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة عيد الأضحى..

محافظ الفيوم ورئيس البنك الزراعي يسلمان مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، مساعدات مالية لعدد من الأسر الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة، حيث من المستهدف الوصول الى 700 أسرة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك، وذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى، لدعم الشباب والمرأة بالقرى الأكثر إحتياجاً.

جاء ذلك خلال الفعالية التي عقدت بنادي محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والأستاذة حمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الاحتماعي بالفيوم، والأستاذ خالد بدر الرئيس التنفيذى لمجموعة الاتصال المؤسسى بالبنك،  والأستاذ محمد شتا رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالفيوم.

كما تم إستعراض آليات تنفيذ مبادرة البنك الزراعي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"باب رزق" بمختلف قري المحافظة، وتعتبر محافظة الفيوم من أوائل المحافظات التي أُطلق فيها البرنامج التمويلي "باب رزق" حيث تم إختيار عدد من القري لتنفيذ المبادرة لتشجيع المواطنين علي إقامة مشروعاتهم الخاصة وتحسين مستوى معيشتهم .

وفي كلمته ثمن محافظ الفيوم، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعي المصري، وتعاونه المستمر مع المحافظة، موجهاً الشكر لمسئولي البنك لمشاركتهم الفعالة في مجال العمل المجتمعي، لافتاً إلي أن البنك يُعد شريكاً إيجابياً في العديد من الفعاليات، وداعماً للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضح المحافظ، أن الكوبون المالي الذي يتم منحه للأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة، يُعطي حرية أكبر للمستفيدين لشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم الضرورية، دون التقيد بفرض مساعدة بعينها عليهم، مؤكداً أن الدولة المصرية قادرة بجهود أبنائها المخلصين علي تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بكافة محافظات مصر.

وفي ختام كلمته هنأ "الأنصاري" كافة الحضور بمناسبة إقتراب عيد الأضحي المبارك، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة علي مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن شكره للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وقيادات المحافظة، على حفاوة الإستقبال، والتعاون الكبير بين البنك والمحافظة في جميع المجالات، لدفع عجلة التنمية وخدمة شعب محافظة الفيوم، موضحاً أن البنك الزراعي المصري يحرص دائماً علي أن يكون بجانب أهالينا في جميع قرى ومحافظات مصر في مثل هذه المناسبات، ويبذل قصارى جهده من منطلق مسئوليته المجتمعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل هذه الأسر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتطبيقاً لقيم التكافل الاجتماعي، أحد المبادئ الأساسية لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف بناء وتنمية الإنسان والارتقاء بمستوى معيشته.

وأضاف، أن جهود البنك مستمرة، لتحقيق التنمية ودعم أهالينا من سكان الريف، خاصة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" لخدمة آلاف القرى الجديدة بجميع محافظات مصر، وسنستمر في جهودنا لتحفيز أبناء الريف، وبخاصة المرأة الريفية، على العمل والانتاج، من خلال برامجنا التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل لهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة للجميع. 

ولفت "فاروق"، إلي برنامج "باب رزق" الذي أطلقه البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم، وتحديداً من قرية أبو جندير بمركز إطسا، لتشجيع الشباب والمرأة الريفية على إقامة المشاريع الخاصة بهم، مؤكداً أن البنك مستمر في التوسع في هذا البرنامج، الذي استفاد منه عشرات الآلاف من أهالينا في الريف، والذي بلغ حجم التمويل به أكثر من 300 مليون جنيه.

 

 

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محافظ الفيوم يتابع أعمال رفع كفاءة المحاور المرورية بشارع الورشة ومنطقة السواقي

 

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