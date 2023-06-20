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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري تحول رقمي: تكنولوجيا المعلومات قطاع مهم وقاطرة للتنمية في مصر

تكنولوجيا المعلومات
تكنولوجيا المعلومات

قال محمد عزام استشاري التحول الرقمي، إن فوز مصر بجائزة "أجفند" من بين 108 مشروع مقدما خلال المسابقة يعكس أن تكنولوجيا المعلومات هي قاطرة التنمية، ليس كقطاع مستقل فقط وإنما عبر تداخله مع كثير من القطاعات.

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وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يوفر فرصة لتوظيف أكثر من 400 ألف مواطن في مصر ويساعد في تدريب 250 ألف آخرين للالتحاق بسوق العمل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح أن تطور القطاع في مصر خلال السنوات الأخيرة واضح تماما، مما أدى بنا إلى الحصول على الجائزة الخاصة بالعمل اللائق والتطور الاقتصادي، حيث أنه قطاع مؤثر في تنمية كل القطاعات الأخرى، ويزيد من التنافسية على جميع المستويات.

كما تابع أن الجائزة تقول إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر يدار باحترافية كاملة والجهود التي تمت مؤثرة في زيادة التطور وخلق فرص عمل وتدريب واستحداث الوظائف بما يحقق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

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