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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاي تعملي من السجق فتة بمذاق شهي؟

فتة السجق
فتة السجق

يعد السجق من الأكلات الشهية سريعة التحضير التى لا تتطلب جهدا كبيرا فى التحضير، ومع اقتراب الاحتفال بعيد الأضحى هل يمكن عمل السجق بطريقة تناسب هذه الأجواء.

تعد الفتة من الأطباق الرئيسية المقدمة فى عيد الأضحى فى عدد كبير من البلدان العربية والإسلامية لذا نعرض لكم طريقة عمل فتة السجق من خلال وصفة الشيف شربيني.

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مقادير فتة السجق
سجق

أرز مصري

صلصة طماطم

طماطم

خبز بلدي  محمر

ثوم

بصل

زبدة

فلفل ألوان

فلفل حار

مرقة

شطة

كمون

خل

ملح

فلفل أسود

 

تجهيز السجق
تجهيز السجق


طريقة عمل فتة السجق

شوحى السجق فى طاسة كبيرة بها زبدة أو زيت ثم ضيفي البصل ثم اخرجي السجق واتركي البصل على نار هادئة.

ضيفي على البصل  شطة وملح وفلفل أسود حتى يصبح ذهبي اللون ثم ضعي صلصة الطماطم وطماطم مبشورة واتركيه حتى يتسبك.
ضعي السجق فى طاسة البصل ثم فلفل ألوان وفلفل حار ويقلب حتى تمام النضج.
ولعمل الصوص احضري طاسة صغيرة وضعي فيها  كزبرة ناشفة ومكعب مرقة وخل  فى صينية دائرية.

وعند التقديم ضعي السجق ثم الخبز المحمر والأرز فى صينية عميقة على شكل دائري ثم اقلبيها فى طبق تقديم كبير وضعي الصوص عليها.

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